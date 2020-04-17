Цифра дня. $456,4 миллиона внешней помощи получит Кыргызстан от доноров

Согласованный размер помощи Кыргызстана от партнеров по развитию составляет $456,4 миллиона. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, на сегодня из этой суммы поступили только $120,9 миллиона от Международного валютного фонда. Вопрос выделения остальных средств находится на стадии одобрения советом директоров банков развития или проходит внутригосударственные процедуры в КР.

«Есть еще некоторые проекты и помощь, выделение которых находится на стадии переговоров», — подчеркнул Эркин Асрандиев.