Деон Баденхорст: У нас появилась возможность продлить работу рудника «Кумтор»

«Кумтор Голд Компани» остается компанией в горнодобывающей отрасли, которая серьезно влияет на экономику Кыргызстана и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков страны.

За тем, что происходит на руднике «Кумтор», внимательно следят не только акционеры компании «Центерра», но и местные жители, и политики. Несмотря на аварию в декабре 2019 года, предприятие выполнило все свои обязательства перед республикой.

Насколько успешным был для компании год, какие планы у нее на 2020 год и стоит ли ждать от нее новых проектов, в том числе в экологии и развитии Иссык-Кульской области, в интервью 24.kg рассказал президент «Кумтор Голд Компани» Деон Баденхорст.

— Какие результаты работы рудника «Кумтор» за 2019 год?

— Прошедший год был успешным и для компании, и для экономики Кыргызстана, которая получила существенные выгоды от наших отчислений. В 2019 году компания произвела 18,7 тонны золота.

Выплаты в Кыргызстане, включая обязательные налоги и платежи, составили более $366 миллионов. Деон Баденхорст

Всего за период работы компании с 1994 по 2019 год они превысили $4 миллиарда 141 миллион. Объем денежных капитальных вложений в поддержание и развитие производства — свыше $2,6 миллиарда.

В августе 2019 года вступило в силу Стратегическое соглашение, заключенное между правительством и компанией «Центерра». В его основу легли вопросы экологии, здоровья нации, социального развития регионов и срока службы рудника.

Если суммировать все основные дополнительные платежи, выгода для Кыргызстана от Стратегического соглашения составит свыше $150 миллионов. На 31 декабря 2019 года мы уже выплатили свыше $74 миллионов.

— Что в производственных планах на 2020 год? Отразилась ли на них авария в декабре прошлого года?

— После почти двухмесячной вынужденной остановки горные работы на «Кумторе» возобновились в январе текущего года. Госорганы Кыргызстана одобрили план горных работ на месторождении на 2020 год и выдали все необходимые разрешения. Мы начали добычу золота в полном объеме.

Объем производства золота в 2020 году должен составить около 520-560 тысяч унций, или 16,17-17,42 тонны золота. Деон Баденхорст

Мы настроены оптимистично и верим, что 2020 год вновь станет успешным по производственным показателям. Мы сосредоточимся на достижении стабильности после трагического происшествия на отвале пустых пород и продолжим создавать экономические возможности для продления жизни рудника. Нами предприняты серьёзные шаги по улучшению ситуации в вопросах безопасности труда на нашем предприятии мирового класса и мы продолжим уделять постоянное внимание вопросам, связанным с жизнью и здоровьем как штатных сотрудников, так и всех работающих по контракту, на каком бы участке они ни трудились.

— В прошлом году вы вложили серьезные средства в геологоразведочные работы. Что они дали? Будете ли инвестировать в них в 2020 году?

— «Центерра» не вкладывала деньги в разведку с 2012 по 2017 год из-за разногласий с правительством Кыргызстана. После решения спорных моментов в 2017 году и подписания Стратегического соглашения компания возобновила исследовательские работы на прилегающих к руднику территориях. В 2018 году Совет директоров «Центерры» утвердил двухлетнюю программу геологоразведки, выделив $24 миллиона.

В этом году, согласно плану, на геологоразведочные работы выделили $20 миллионов. Даже для нас это рекордная сумма. Деон Баденхорст

Геологоразведочные работы направлены на уточнение потенциала минерализации в приповерхностной зоне Центрального карьера, в промежутке между Центральным и Юго-Западным карьерами, и на флангах участка Сарытор с целью приращивания ресурсов для добычи открытым способом и продления срока службы рудника.

Предварительные результаты геологоразведочных работ позволяют оптимистично смотреть на перспективы продления срока работы рудника «Кумтор» на несколько лет.

— Насколько известно, вы решили изменить стандарт топлива, используемого на руднике, на более экологичный?

— Да, как ответственная компания, следующая всем требованиям законодательства и Техническому регламенту, действующему в странах ЕАЭС, мы переходим на ГСМ более высокого экологического класса. Наши специалисты работают над новыми заказами на поставку. На это потребуется какое-то время, поскольку наш расход топлива измеряется тысячами тонн и является одним из наиболее важных действующих товаров, обеспечивающих бесперебойную работу рудника. Учитывая важность данного вопроса в контексте сохранения экологии, в ближайшее время мы перейдем на топливо более высокого экологического класса.

— Будете ли вы поддерживать какие-то проекты по экологии в 2020 году?

— Безусловно. Будучи крупным рудником, ведущим добычу открытым способом, «Кумтор» неизбежно влияет на окружающую среду. Мы придерживаемся наших обязательств по сохранению природного биоразнообразия и снижению негативного воздействия производства на окружающую среду и продолжим сотрудничество с неправительственными организациями и научными учреждениями в рамках сохранения биоразнообразия.

«Кумтор Голд Компани» в 2019 году выделила около $7,5 миллиона на анализ состояния экологии и мероприятия по ее охране. Деон Баденхорст

— Какие проекты по развитию региона у вас в приоритете? Будут ли в 2020 году новые?

— Для компании очень важно, чтобы к окончанию операционной деятельности все проекты и инициативы, которые мы сейчас поддерживаем, смогли стать независимыми, устойчивыми и приносили прибыль местным бюджетам и населению области.

Помимо поддержки устойчивых проектов, реализуемых в регионе, «Кумтор Голд Компани» отчисляет 1 процент от валового дохода в Фонд развития Иссык-Кульской области. В 2019 году сумма составила 592,5 миллиона сомов.