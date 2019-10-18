Цифра дня. 60 миллиардов сомов составил объем госзакупок с начала года

В Кыргызстане за девять месяцев 2019 года успешно провели 53 тысячи 870 конкурсов по электронным государственным закупкам на сумму около 60 миллиардов сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Товаров закупили на 31,1 миллиарда сомов, услуг — на 16,1 миллиарда, работ — на 12,5 миллиарда. По 9 тысячам 744 конкурсам предоставлены льготы отечественным товаропроизводителям. За аналогичный период 2018-го преференции получили всего 346 конкурсов.

«Сегодня насчитывается 112 товарных позиций, производимых отечественными предпринимателями. Доля закупок у внутренних товаропроизводителей увеличилась на 11,8 процента. По продуктам питания в лидерах отечественное молоко, вода, фрукты, их закупки составили более 99 процентов. Неплохие показатели в закупке строительных материалов — более 90 процентов. Заказы на ГСМ и фармацевтические медикаменты в основном поступают из-за рубежа», — подчеркнули в Минфине.