20:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Цифра дня. 60 миллиардов сомов составил объем госзакупок с начала года

В Кыргызстане за девять месяцев 2019 года успешно провели 53 тысячи 870 конкурсов по электронным государственным закупкам на сумму около 60 миллиардов сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Товаров закупили на 31,1 миллиарда сомов, услуг — на 16,1 миллиарда, работ — на 12,5 миллиарда. По 9 тысячам 744 конкурсам предоставлены льготы отечественным товаропроизводителям. За аналогичный период 2018-го преференции получили всего 346 конкурсов.

«Сегодня насчитывается 112 товарных позиций, производимых отечественными предпринимателями. Доля закупок у внутренних товаропроизводителей увеличилась на 11,8 процента. По продуктам питания в лидерах отечественное молоко, вода, фрукты, их закупки составили более 99 процентов. Неплохие показатели в закупке строительных материалов — более 90 процентов. Заказы на ГСМ и фармацевтические медикаменты в основном поступают из-за рубежа», — подчеркнули в Минфине.
Ссылка:
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Каталог услуг малой стоимости интегрируют с порталом госзакупок
Минфин создал электронный каталог услуг малой стоимости
Цифра дня. 106 тысяч онлайн-справок о налоговой задолженности выдали с июня
Поправки в закон о госзакупках. Часть 2. И плевать на Конституцию?
Поправки в Закон «О госзакупках», или Как депутаты целую отрасль убили
Соревнования, концерты, фейерверки. Как Кыргызстан отметит День независимости
Консультации в области госзакупок теперь можно получить в сall-центре
Режиссеру празднования Дня независимости мэрия заплатит почти 2 миллиона сомов
Жогорку Кенеш на ремонт одного «Лексуса-470» потратит 254,4 тысячи сомов
Спортзал ГУВД Бишкека отремонтируют за 2,5 миллиона сомов
Популярные новости
Лидером по&nbsp;дотациям станет Кара-Суйский район, которым руководит Тилек Матраимов Лидером по дотациям станет Кара-Суйский район, которым руководит Тилек Матраимов
Нацбанк приостановил лицензии оператора платежной системы Нацбанк приостановил лицензии оператора платежной системы
&laquo;Керемет Банк&raquo; представил новый логотип. Он&nbsp;связан с&nbsp;юртой и&nbsp;Эрмитажем «Керемет Банк» представил новый логотип. Он связан с юртой и Эрмитажем
Итоги сентября. Экономику Кыргызстана поддерживает на&nbsp;плаву добыча золота Итоги сентября. Экономику Кыргызстана поддерживает на плаву добыча золота
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
18 октября, пятница
20:04
В Англии футболист забил уникальный гол
19:44
Цифра дня. 60 миллиардов сомов составил объем госзакупок с начала года
19:23
В Кара-Суйском районе объяснили, почему у них такие большие дотации
19:00
Афиша Бишкека на выходные: концерты, кинопоказы, выставки
18:48
МЧС присоединились к #TetrisChallenge