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Экономика

В декларации внесены изменения. Стипендии от НКО не облагаются налогами

Формы Единой налоговой декларации приведены в соответствие с законами. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, изменения внесены в соответствии с ранее принятыми законами. Так, стипендии, выплачиваемые некоммерческими организациями Кыргызстана, являются доходом, не облагаемым подоходным налогом. Ранее подоходным налогом не облагались только стипендии, выплачиваемые учащимся и студентам учреждений образования страны.

«Кроме того, социальный вычет на образование для налогоплательщиков, содержащих до трех иждивенцев, устанавливается в размере не более 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование, а на содержащих троих и более иждивенцев — не более 25 процентов. Ранее размер социального вычета составлял не более 10 процентов независимо от числа иждивенцев», — подчеркнули в ГНС.
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