Долгая ратификация протокола в парламенте остановила работу на пунктах пропуска

Из-за долгой ратификации поправок в протокол об оказании помощи Кыргызстану в рамках ЕАЭС Россия не могла выделять деньги на оснащение пограничных пунктов пропуска. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

В Жогорку Кенеш внесли поправки, которыми срок оснащения пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС в Кыргызстане передвигается на 12 августа 2021 года.

«Мы планировали, что протокол ратифицируют до конца 2018 года. Однако он вызвал много вопросов и обсуждений. В итоге его ратифицировали только в марте. Выяснилось, что все это время Россия не выделяла средств на оснащение постов», — рассказал министр экономики Олег Панкратов.

Напомним, что при вступлении Кыргызстана в ЕАЭС Россия сразу выделила $200 миллионов на оснащение постов на внешней границе союза в республике. Деньги потратили, посты сдали в эксплуатацию. Подрядчиком выступает компания Crocus. Для продолжения финансирования работ на остальных постах требовалось ратифицировать ряд документов.