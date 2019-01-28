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Экономика

С начала января топливо в Кыргызстане подешевело на 1,2 сома

С начала января в Кыргызстане стабильно дешевеет топливо. За 25 дней оно снизилось в цене на 1,2 сома, сообщил Национальный статистический комитет.

Он ведет ежедневный подсчет средних потребительских цен на ГСМ по всей стране. Сравнение стоимости топлива показало ее понижение.

Больше всего подешевел бензин Аи-92 — на 1,54 сома. Если по итогам декабря его цена составляла 44,12 сома, то на 25 января — 42,58 сома.

Бензин Аи-95 подешевел на 1,1 сома — с 46,53 до 45,43, а дизельное топливо на 1,02 сома — с 46,52 до 45,5.

В 2018 году топливо в республике подорожало на 10,7 процента. Дизель — на 18,5 процента, бензин — на 9,5 процента. При этом в течение года цены на бензин стабильно росли. Снижение их стоимости фиксировали только в августе, а солярки — в декабре.
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