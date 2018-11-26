Премьер-министр Кыргызстана занялся развитием туризма. Требует нового подхода

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поставил ряд задач по внедрению новых механизмов развития туризма. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По их данным, глава правительства провел рабочее совещание по состоянию и перспективам дальнейшего развития туристической отрасли. Он обозначил ряд задач для повышения туристической привлекательности страны.

Мухаммедкалый Абылгазиев потребовал улучшить туристическую инфраструктуру, упорядочить статистику, выработать комплекс мер по созданию благоприятных условий пребывания иностранных туристов и организации сети туристических кемпингов и мест отдыха в регионах КР.

Туризм — один из эффективных катализаторов социально-экономического развития, который оказывает стимулирующее влияние практически на все отрасли экономики. Мы поставили задачу довести долю туризма в ВВП с 5 до 10 процентов к 2023 году. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Это амбициозная цифра, но мы должны выработать эффективные механизмы развития туризма, чтобы обеспечивать ежегодный рост показателей. В перспективе в каждом районе должно быть по несколько уникальных туристических объектов. Нам нужна подробная карта с детальным описанием того или иного объекта в разрезе каждой области», — подчеркнул премьер.

Мухаммедкалый Абылгазиев потребовал усилить работу по привлечению местных и иностранных инвестиций в сферу туризма для реализации конкретных туристических проектов по всей республике. «Надо разработать новые механизмы развития туризма с внедрением современных финансовых инструментов и бизнес-моделей, которые обеспечат экономическую эффективность», — сказал он.