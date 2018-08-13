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Бизнес

Еще две недели в «Бакай Банке» действует акция по снижению ставок по кредитам

«Бакай Банк» запустил летнюю акцию и снизил процентные ставки по бизнес- и агрокредитам в национальной валюте на 4 процента. Срок действия выгодного предложения – с 1 июня до 31 августа 2018 года.

Средние процентные ставки по коммерческим кредитам:

  • в кыргызских сомах (KGS) – 16-24%.

Кредиты выдаются на срок до 5 лет.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Новые процентные ставки на летний период

ОАО «Бакай Банк» предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками. ОАО «БакайБакай» осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.

Цели кредитования:

  • пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);
  • приобретение основных средств дляразвития бизнеса (оборудование, автомашины, недвижимость);
  • инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);
  • рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ;
  • потребительские цели при наличии действующего бизнеса. По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.

В «Бакай Банке» действует 10 видов коммерческих кредитов: «Экспресс-кредит», «Микрокредит», «Микрокредит +», «Смолл кредит», «Корпоративный кредит», а также агрокредиты «Агро Экспресс-кредит», «Агро Микрокредит», «Агро Микрокредит +», «Агро Смолл кредит», «Агро Корпоративный кредит». 

Одним из самых выгодных коммерческих кредитов является кредит «Смол»

Условия:

  • процентная ставка по кредиту в СОМАХ – от 16-17% годовых;
  • срок рассмотрения – до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов;
  • в случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам, банком могут быть определены условия индивидуально.

Сроки:

  • на пополнение оборотного капитала – от трех до 36 месяцев;
  • на приобретение основных средств и на инвестиционные цели – от 3 до 60 месяцев ($)

Сумма – от 3 750 001 сома до 7 500 000 сомов.

Преимущества:

  • выгодные процентные ставки;
  • возможность выбора графика погашения – аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу);
  • быстрые сроки рассмотрения заявки;
  • минимум документов, ничего лишнего.

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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