Еще две недели в «Бакай Банке» действует акция по снижению ставок по кредитам

«Бакай Банк» запустил летнюю акцию и снизил процентные ставки по бизнес- и агрокредитам в национальной валюте на 4 процента. Срок действия выгодного предложения – с 1 июня до 31 августа 2018 года.

Средние процентные ставки по коммерческим кредитам:

в кыргызских сомах (KGS) – 16-24%.

Кредиты выдаются на срок до 5 лет.

Фото ИА «24.kg». Новые процентные ставки на летний период

ОАО «Бакай Банк» предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками. ОАО «БакайБакай» осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.

Цели кредитования:

пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);

приобретение основных средств дляразвития бизнеса (оборудование, автомашины, недвижимость);

инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);

рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ;

потребительские цели при наличии действующего бизнеса. По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.

В «Бакай Банке» действует 10 видов коммерческих кредитов: «Экспресс-кредит», «Микрокредит», «Микрокредит +», «Смолл кредит», «Корпоративный кредит», а также агрокредиты «Агро Экспресс-кредит», «Агро Микрокредит», «Агро Микрокредит +», «Агро Смолл кредит», «Агро Корпоративный кредит».

Одним из самых выгодных коммерческих кредитов является кредит «Смол»

Условия:

процентная ставка по кредиту в СОМАХ – от 16-17% годовых;

срок рассмотрения – до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов;

в случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам, банком могут быть определены условия индивидуально.

Сроки:

на пополнение оборотного капитала – от трех до 36 месяцев;

на приобретение основных средств и на инвестиционные цели – от 3 до 60 месяцев ($)

Сумма – от 3 750 001 сома до 7 500 000 сомов.

Преимущества:

выгодные процентные ставки;

возможность выбора графика погашения – аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу);

быстрые сроки рассмотрения заявки;

минимум документов, ничего лишнего.