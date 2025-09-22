12:18
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Бизнес

В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться

За январь — июль 2025 года в Казахстане произведено 3,4 миллиона тонн моторного топлива — на 14,4 процента больше, чем годом ранее. Лидерами по объемам стали НПЗ в Шымкенте (1,3 миллиона тонн), Атырау (1,1 миллиона тонн) и Павлодаре (889,2 тысячи тонн), передает Turantimes.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Практически весь внутренний спрос был обеспечен за счет отечественного производства — на уровне 99,98 процента. При этом экспорт составил 119,4 тысячи тонн, а импорт оказался минимальным.

Несмотря на рост производства, стоимость топлива продолжает повышаться. По итогам августа:

  • АИ-92 подорожал до 220 тенге за литр (+2,7 процента за месяц, +8,7 процента за год);
  • АИ-95/96 — до 271 тенге за литр (+1,4 процента за месяц, +6,5 процента за год);
  • АИ-98 — до 306 тенге за литр (+0,8 процента за месяц, +5,5 процента за год).

Самый заметный рост цен отмечен в Алматинской области (+3,4 процента за месяц), а также в Улытауской и Северо-Казахстанской (+3,1 процента). Минимальное подорожание зафиксировано в Актюбинской области (+1,4 процента).

По данным мониторинга на 14 сентября:

Самый дешевый АИ-92 — 211 тенге за литр (Helios, Шымкент; GASENERGY, Уральск).

Самый дорогой — 233 тенге за литр (Qazaq Oil и GASENERGY в Астане и Алматы).

АИ-95 дешевле всего в Кызылорде (252 тенге за литр), дороже всего — в Атырау.
АИ-98 — от 295 тенге за литр в Атырау до 350 тенге за литр в Алматы.

Согласно данным Numbeo, Казахстан остается в числе стран с низкой ценой на бензин — около 0,46 доллара за литр пятое место в мире. Дешевле только в Ливии, Египте, Кувейте и Алжире.

Но внутри страны многие автолюбители отмечают: рост цен на бензин ощутим, особенно на фоне стабильных доходов и увеличения расходов на содержание автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/344367/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Почему Кыргызстан не покупает ГСМ у Казахстана, где они дешевле: ответ чиновника
В КР готовятся к запуску производства бензина и автомасел из собственной нефти
Ситуацию с поставками и ценами на ГСМ прокомментировал первый замглавы кабмина
В Кыргызстане есть запасы ГСМ на полтора месяца
Запрет России на экспорт ГСМ не затрагивает страны ЕАЭС, включая Кыргызстан
Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане
Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября
Увеличить акцизы на ГСМ планируют в Кыргызстане
Популярные новости
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
22 сентября, понедельник
12:15
Постановщик фильма «Оппенгеймер» стал президентом Гильдии режиссеров США Постановщик фильма «Оппенгеймер» стал президентом Гильд...
12:10
В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
12:07
В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
12:01
Комитет одобрил законопроект о запрете рекламы услуг психологов без образования
11:56
Камчыбек Ташиев принял участие в форуме безопасности в Баку