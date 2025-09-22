В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться

За январь — июль 2025 года в Казахстане произведено 3,4 миллиона тонн моторного топлива — на 14,4 процента больше, чем годом ранее. Лидерами по объемам стали НПЗ в Шымкенте (1,3 миллиона тонн), Атырау (1,1 миллиона тонн) и Павлодаре (889,2 тысячи тонн), передает Turantimes.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Практически весь внутренний спрос был обеспечен за счет отечественного производства — на уровне 99,98 процента. При этом экспорт составил 119,4 тысячи тонн, а импорт оказался минимальным.

Несмотря на рост производства, стоимость топлива продолжает повышаться. По итогам августа:

АИ-92 подорожал до 220 тенге за литр (+2,7 процента за месяц, +8,7 процента за год);

АИ-95/96 — до 271 тенге за литр (+1,4 процента за месяц, +6,5 процента за год);

АИ-98 — до 306 тенге за литр (+0,8 процента за месяц, +5,5 процента за год).

Самый заметный рост цен отмечен в Алматинской области (+3,4 процента за месяц), а также в Улытауской и Северо-Казахстанской (+3,1 процента). Минимальное подорожание зафиксировано в Актюбинской области (+1,4 процента).

По данным мониторинга на 14 сентября:

Самый дешевый АИ-92 — 211 тенге за литр (Helios, Шымкент; GASENERGY, Уральск).

Самый дорогой — 233 тенге за литр (Qazaq Oil и GASENERGY в Астане и Алматы).

АИ-95 дешевле всего в Кызылорде (252 тенге за литр), дороже всего — в Атырау.

АИ-98 — от 295 тенге за литр в Атырау до 350 тенге за литр в Алматы.

Согласно данным Numbeo, Казахстан остается в числе стран с низкой ценой на бензин — около 0,46 доллара за литр пятое место в мире. Дешевле только в Ливии, Египте, Кувейте и Алжире.

Но внутри страны многие автолюбители отмечают: рост цен на бензин ощутим, особенно на фоне стабильных доходов и увеличения расходов на содержание автомобилей.