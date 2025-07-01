«КАЗ Минералз Бозымчак» призывает экс-сотрудников не распространять ложные факты

Бывший заместитель генерального директора по связям с общественностью компании «КАЗ Минералз Бозымчак» Жайылбек Дадиев выступил с публичным обращением, в котором призвал государство проверить деятельность предприятия.

По его словам, компания на протяжении многих лет вывозит медный концентрат с содержанием золота и серебра за пределы Кыргызстана, не обеспечивая прозрачности в учете доходов.

В связи с этим 24.kg обратилось за комментарием в «КАЗ Минералз Бозымчак».

В компании ответили, что они осуществляют свою производственную деятельность строго в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

«Все процессы, связанные с вывозом медного концентрата, включая оформление разрешительных документов и проведение лабораторных анализов, проходят в полном соответствии с установленными нормами. Анализы производятся в Центральной государственной лаборатории, а вывоз осуществляется на основании официальных документов, выданных уполномоченными государственными органами. Компания действует открыто и прозрачно, взаимодействуя с государственными органами на каждом этапе производственного процесса», — отметили там.

Сообщается, что бывший сотрудник Жайылбек Дадиев в течение более трех лет ведет судебный спор с «КАЗ Минералз Бозымчак».

Напоминаем, что в октябре 2020 года в целях обеспечения безопасности сотрудников работа предприятия была временно приостановлена. Одним из условий, выдвинутых местным населением, было увольнение Жайылбека Дадиева за неудовлетворительную работу с местным сообществом.

«В феврале 2021-го он подал заявление об увольнении по собственному желанию. При увольнении все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, произведены в полном объеме.

Однако спустя год он поставил под сомнение ранее принятые им решения и заявил претензии к компании, после чего инициировал судебный процесс. Предприятие действует исключительно в правовом поле, и все споры, связанные с бывшим сотрудником, будут решаться в установленном законом порядке. Заявление Жайылбека Дадиева о нарушениях в компании появляется только после отказа суда в его требованиях, во время работы подобных заявлений со стороны Дадиева не было», — добавляют в «КАЗ Минералз Бозымчак».

Там расценивают распространяемую Жайылбеком Дадиевым информацию как ложную и направленную на дискредитацию деловой репутации компании, а также на подрыв доверия к государственным органам, осуществляющим контроль и регулирование в горнодобывающей отрасли.

«Компания «КАЗ Минералз Бозымчак» остается приверженной принципам прозрачности, законности и уважения к государственным органам Кыргызской Республики. Мы по-прежнему сосредоточены на развитии проекта, создании рабочих мест и внесении вклада в экономику страны, несмотря на попытки отдельных бывших сотрудников использовать информационное давление в личных целях», — добавили на предприятии.