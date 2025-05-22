Гастрономическая карта Бишкека стала ярче. Восьмой супермаркет SPAR открыл свои двери на улице Ахунбаева, 133. Уже с порога ощущаешь атмосферу, где каждый визит — маленький праздник вкуса и удовольствия.

У нового супермаркета продуманный интерьер и комфортная организация пространства. Современные кассы, уютные зоны перекуса, интуитивная навигация — здесь все создано для удобства покупателей.

Главное в новом SPAR — знаменитая «Ашкана», рай для гурманов. Здесь аппетит пробуждается мгновенно: сочные люля-кебабы из курицы, форель на мангале, золотая курочка гриль и ароматная телятина бифарше. А пицца — с хрустящим тестом и тягучим сыром, от пикантного «Кебаба» до изысканной «Капричозы».

Особенно манит фирменная выпечка: слоеные самсы с мясом, пирожки с картошкой и капустой, нежнейшие сэндвичи. И, конечно, вкуснейшие круассаны SPAR — воздушные, со сливочной начинкой, шоколадом, карамелью или малиновым джемом.

Пекарня SPAR предлагает настоящий эксклюзив: батон на сливочной закваске, ремесленный хлеб с семечками тыквы и багет «Парижский аромат». А витрина с десертами не оставит равнодушным никого — воздушное «Малиновое облако», профитроли с клубникой и карамелью, тарталетка фундук-шоколад.

Любители полезного питания оценят свежие салаты и яркие боулы с тунцом или курицей — свежие, аппетитные и сбалансированные.

Также сеть супермаркетов SPAR предлагает эксклюзивные товары под собственной маркой как от европейских, так и отечественных производителей, что открывает кыргызстанским предпринимателям доступ к международным рынкам. При успешном сотрудничестве их продукция может попасть в почти 14 тысяч магазинов SPAR по всему миру.

Напомним, насладиться вкусной едой можно не только в столице. Если ваш путь лежит на Иссык-Куль, SPAR ждет вас и в Балыкчи! Удобно расположенный на въезде в город этот супермаркет станет идеальным местом для отдыха и вкусного перерыва в пути: здесь вам предложат аппетитные блюда, которые готовят прямо на глазах у покупателей, гарантируя абсолютную свежесть. SPAR в Балыкчи — идеальное место, чтобы остановиться и перекусить в дороге!

А для того чтобы покупки были не только приятными, но и выгодными, вам необходимо присоединиться к «Клубу SPAR», где вам будет доступна система скидок и бонусов. Для этого достаточно скачать приложение. Участники клуба могут накапливать бонусы (1 бонус = 1 сом) и оплачивать ими покупки, участвовать в розыгрышах призов, а также получать купоны на любимые товары.

Официальным представителем SPAR в Кыргызстане выступает отечественная компания «Умай Групп», которая успешно сочетает международные стандарты бренда с собственными инновационными подходами.

Открывайте новые магазины вместе с нами и заходите за выгодными покупками в супермаркеты SPAR!

Facebook

https://www.spar.kg/