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Бизнес

НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником

10 мая в Кыргызстане отмечают двойной праздник — 32 года со дня рождения сома, символа нашей экономической независимости, и День банковского работника!

Национальная платежная система «Элкарт» от всей души поздравляет всех, кто посвятил себя банковскому делу.

Ваш труд — это надежная основа для роста бизнеса, реализации важных проектов и уверенности миллионов людей в завтрашнем дне. Вы помогаете стране двигаться вперед, создавая новые возможности и укрепляя финансовую устойчивость.

Своим трудом вы делаете экономику Кыргызстана сильнее и устойчивее!

Желаем вам крепкого здоровья, энергии для воплощения самых амбициозных планов, профессионального вдохновения и личного счастья. Пусть каждый день приносит радость от работы, уважение коллег и партнеров, новые открытия и достижения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/328533/
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