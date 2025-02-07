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Бизнес

Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!

Не упускайте шанс принять участие в масштабной акции от «Элкарт» и MegaPay — «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ!». Главный приз — путешествие в Таиланд на двоих, а также множество других ценных наград!

Как участвовать?

Все очень просто! Совершайте безналичные платежи по картам «MEGA ЭЛКАРТ»

  • бесконтактно через «Элкарт Pay» в POS-терминалах,
  • используй NFC-стикеры, кольца или браслеты для удобных и безопасных платежей.

Чем больше транзакций — тем выше ваши шансы на победу!

Что ждет впереди?

— Второй этап с 17 января 2025 года по 16 февраля 2025-го: получите «умную» колонку («Яндекс Станция Макс» с поддержкой Zigbee).

— Третий этап с 17 февраля 2025 года по 16 марта 2025-го: станьте обладателем ноутбука (ASUS VivoBook Go 15.6 i3/Win11).

Главный этап с 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025 года: победитель получит тур на двоих в солнечный Таиланд!

Финальный приз достанется самому активному участнику, совершившему в течение всего периода акции наибольший объем платежей в совокупности с их максимальным количеством.

Важно! К участию в акции допускаются пользователи виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ» от банка-эмитента ОАО «Айыл Банк». Виртуальная карта доступна только для пользователей MegaPay, прошедших полную банковскую идентификацию, а также только для резидентов Кыргызской Республики.

Не упустите шанс совместить полезное с приятным — оплачивайте покупки, пользуйтесь инновационными платежными решениями и станьте ближе к мечте о сказочном отдыхе в Таиланде!

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте megapay.kg в разделе «Акции».

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319213/
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