Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA

С наступлением январских каникул горнолыжная база «Каракол» в Кыргызстане становится излюбленным местом отдыха для кыргызстанцев и иностранных туристов. Благодаря живописным горам и трассам база ежегодно привлекает тысячи любителей зимнего отдыха, но в этом сезоне поток отдыхающих оказался особенно большим.

На фоне повышенного интереса государственный оператор связи MEGA предпринял важные шаги для улучшения качества мобильной связи и интернета.

В преддверии сезона установлены дополнительные базовые станции вдоль трассы Бишкек — Каракол, что позволило обеспечить стабильный сигнал и высокоскоростной интернет даже на удаленных участках дороги и самой горнолыжной базе.

Улучшение связи и интернета стало одной из ключевых инициатив для повышения уровня туристического сервиса в регионе. Это позволяет туристам не только оставаться на связи, но и делиться яркими моментами отдыха в реальном времени.

Представители MEGA отметили, что эта мера направлена на поддержку туристической отрасли и создание удобств для отдыхающих.