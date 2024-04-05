ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт») напоминает, что с 5 апреля 2023 года прекращает взаимоотношения с АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир») в связи с введением санкций со стороны OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами). Операции по российским картам ПС «Мир» перестали обслуживаться в инфраструктуре банков — участников НПС «Элкарт» с 3 апреля 2024 года.

Данное решение принято: во-первых, во избежание риска вторичных санкций США, во-вторых, для обеспечения бесперебойного функционирования национальной платежной системы «Элкарт» и, в-третьих, с целью поддержки действующих взаимоотношений со всеми поставщиками программного обеспечения, международными партнерами и участниками системы, для которых ЗАО «МПЦ» выступает как процессинговый центр.

ЗАО «МПЦ» является самостоятельной и независимой структурой, способной обеспечить суверенитет национальной платежной системы. Взаимоотношения ЗАО «МПЦ» со всеми партнерами, как местными, так и международными, строятся на принципах взаимной поддержки, долгосрочного сотрудничества и общности интересов.

ЗАО «МПЦ» выражает благодарность своим поставщикам за оперативную и открытую коммуникацию, а также поддержку технологических решений для успешного развития и дальнейшего расширения перечня современных карточных и цифровых услуг для населения Кыргызстана.