Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!

ОАО «РСК Банк» и ОсОО «Газпром Кыргызстан» представляют государственную программу «Льготное финансирование по газификации — 2».
Жители Бишкека и Чуйской области имеют возможность на выгодных условиях получить средства на подключение газа и покупку газового котла для установки дома.
Преимущества кредита:
- без залога;
- сумма — до 150 тысяч сомов;
- сниженная процентная ставка:
— 8 процентов (эффективная ставка — 8,47 процента).
- Срок кредита:
— 12 и 24 месяца.
Целевое назначение кредита:
- строительно-монтажные работы;
- установка/приобретение газовых отопительных котлов;
- приобретение расходных материалов по объектам недвижимости;
- рефинансирование кредитов, полученных ранее на газификацию.
Необходимо отметить, что данный продукт отвечает принципам устойчивого развития. Это важное направление в деятельности «РСК Банка». Переход от твердого топлива к природному газу способствует снижению уровня загрязнения воздуха и улучшению экологической обстановки в регионе.
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.