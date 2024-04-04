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Бизнес

Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!

ОАО «РСК Банк» и ОсОО «Газпром Кыргызстан» представляют государственную программу «Льготное финансирование по газификации — 2».

Жители Бишкека и Чуйской области имеют возможность на выгодных условиях получить средства на подключение газа и покупку газового котла для установки дома.

Преимущества кредита:

  • без залога;
  • сумма — до 150 тысяч сомов;
  • сниженная процентная ставка:

— 8 процентов (эффективная ставка — 8,47 процента).

  • Срок кредита:

— 12 и 24 месяца.

Целевое назначение кредита:

  • строительно-монтажные работы;
  • установка/приобретение газовых отопительных котлов;
  • приобретение расходных материалов по объектам недвижимости;
  • рефинансирование кредитов, полученных ранее на газификацию.

Необходимо отметить, что данный продукт отвечает принципам устойчивого развития. Это важное направление в деятельности «РСК Банка». Переход от твердого топлива к природному газу способствует снижению уровня загрязнения воздуха и улучшению экологической обстановки в регионе.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/290712/
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