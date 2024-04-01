На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!

Окунись в мир большого футбола, насладись игрой европейских звезд и фееричной атмосферой Лиги чемпионов, а также стань обладателем iPhone 15 PRO MAX.

Участвуй в акции, проводи платежи картами Mastercard от «РСК Банка» и выиграй главный приз:

поездку на Лигу чемпионов UEFA в Европе на семь дней (в путевку входят перелет, проживание, билеты на игры и даже визовый сбор на двоих).

В промежуточных этапах:

один из четырех iPhone 15 PRO MAX.

Для участия в акции:

с 1 апреля по 30 сентября 2024 года нужно совершать безналичные покупки по картам Mastercard от «РСК Банка»;

сумма одной покупки — не менее 500 сомов. Подробную информацию об акции можно найти на сайте банка.

Подробную информацию об акции можно найти здесь.

Лиц. НБ КР № 033, 033/1.