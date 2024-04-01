На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!

Окунись в мир большого футбола, насладись игрой европейских звезд и фееричной атмосферой Лиги чемпионов, а также стань обладателем iPhone 15 PRO MAX.
Участвуй в акции, проводи платежи картами Mastercard от «РСК Банка» и выиграй главный приз:
- поездку на Лигу чемпионов UEFA в Европе на семь дней (в путевку входят перелет, проживание, билеты на игры и даже визовый сбор на двоих).
В промежуточных этапах:
- один из четырех iPhone 15 PRO MAX.
Для участия в акции:
- с 1 апреля по 30 сентября 2024 года нужно совершать безналичные покупки по картам Mastercard от «РСК Банка»;
- сумма одной покупки — не менее 500 сомов. Подробную информацию об акции можно найти на сайте банка.
Подробную информацию об акции можно найти здесь.
Лиц. НБ КР № 033, 033/1.