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Бизнес

Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»

Акционеры ОАО «РСК Банк» отметили динамичное и стабильное развитие банка, доказательством которого стали грандиозные финансовые показатели — прирост чистой прибыли в 2023 году составил 226 процентов.

Сегодня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк», в котором приняли участие первый заместитель директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом К.И. Джаниев, начальник управления по работе с акционерными обществами Т.Ж. Малбашев, представители НБ КР, члены совета директоров и правления «РСК Банка».

В ходе заседания принято решение 100 процентов прибыли «РСК Банка» направить на выплату дивидендов.

Напомним, что банк является одной из крупнейших компаний, формирующих бюджет страны.

Также на собрании утверждены годовая финансовая отчетность и бюджет, даны направления развития банка на 2024-й.

Стоит особо отметить, что «РСК Банк» взял курс в направлении полной цифровой трансформации, внедрения инновационных подходов в бизнес-процессах и активной ESG-повестки.

На сегодня данные процессы проходят в банке быстро и эффективно и уже демонстрируют успешные результаты.

В рамках внедрения современных цифровых технологий и создания интегрированной государственной финтех-экосистемы в прошлом году «РСК Банк» и сотовый оператор MEGA объявили о коллаборации. Уже в марте 2024-го презентовано уникальное мобильное приложение для предпринимателей «Ишкер24».

Благодаря проведенной работе в 2023 году банк получил ряд важных наград:

  • «Лучшая госкомпания по итогам 2023 года» от ГАУГИ;
  • «Лучший налогоплательщик Кыргызстана» от Налоговой службы;
  • банк стал членом Всемирного института сберегательных и розничных банковских услуг (WSBI);
  • присоединился к Глобальному договору ООН в сфере корпоративной ответственности и устойчивого развития.

Напомним, что «РСК Банк» основан в 1996-м. Сто процентов акций принадлежит кабинету министров Кыргызской Республики.

За годы работы банк подтвердил свою надежность и заслужил доверие населения, что подтверждается постоянно растущим числом клиентов и увеличением объема предоставляемых услуг.

«РСК Банк» продолжает развиваться и совершенствоваться, учитывая текущие и будущие потребности клиентов.

Лиц. НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/290264/
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