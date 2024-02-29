Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана

28 февраля Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики подписала соглашение о сотрудничестве с крупным международным маркетплейсом Ozon. Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ, в беседе с 24.kg рассказал о том, какое значение это событие имеет для страны, как площадка поддерживает местных предпринимателей и как приход маркетплейса в КР отражается на развитии экономики и электронной коммерции в целом.

— Алексей, какие проекты запланированы в рамках вашего сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Кыргызстана? Каких результатов от партнерства вы ожидаете?

— Подписание соглашения является важным шагом для поддержки развития малого и среднего бизнеса в Кыргызстане и обеспечения гармоничного роста экономики в сегменте онлайн-торговли. Со своей стороны мы будем помогать кыргызстанским предпринимателям выходить на новые рынки и наращивать оборот на маркетплейсе. Кроме того, наше сотрудничество с ТПП предполагает содействие развитию женского предпринимательства в стране. Совместно мы будем вести широкую образовательную работу, организовывать совместные консультации и мероприятия, запускать информационные и рекламные кампании, обмениваться опытом. Все это должно привести к наращиванию объемов экспорта и популяризации товаров кыргызстанских производителей на пространстве ЕАЭС.

— А почему Ozon решил выйти на рынок Кыргызстана? Чем обусловлен этот выбор?

— Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года. У нас уже есть своя логистическая инфраструктура в Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, а с конца 2022-го и в Кыргызстане. Наша компания присутствует также в Турции и Китае. Это дает максимальный выбор покупателям и открывает большой рынок сбыта для продавцов. В итоге покупатели получают возможность выбирать качественные товары по выгодным ценам, а предприниматели — торговать сразу на несколько государств. Это хорошая стратегия как для развития маркетплейса, так и для онлайн-торговли в целом. Мы создаем единое рыночное пространство с высоким уровнем сервиса.

Ozon наращивает обмен товарами со странами ближнего зарубежья.

В Кыргызстане, к примеру, сильная швейная индустрия, а товары категорий «одежда» и «текстиль» входят в перечень наиболее популярных у наших потребителей. Мы планируем и дальше развивать ассортимент в этих категориях.

В целом мы считаем рынок КР очень перспективным. В стране созданы хорошие условия для развития e-commerce и онлайн-ритейла: налажена законодательная база, республика первой в Центральной Азии приняла проект постановления об электронной коммерции в регионе, состоит в таможенно-экономическом союзе. Соглашение с ТПП Кыргызстана — еще один важный стратегический шаг.

— Какую роль в экономическом развитии страны может сыграть Ozon?

— Ozon помогает развитию малого и среднего бизнеса. Мы растем очень быстро, а вместе с нами расширяется и бизнес предпринимателей. Они создают новые рабочие места, нанимают маркетологов, бухгалтеров, упаковщиков, водителей и других специалистов. Вокруг площадки появляются новые индустрии — консалтинг по работе на маркетплейсе, обучение, дизайн, управление пунктами выдачи заказов.

Мы сами создаем и поддерживаем огромное количество рабочих мест в государствах, где активно развиваемся.

Только в ежедневном процессе поддержания операционной деятельности площадки задействованы порядка 200 тысяч сотрудников и около 12 тысяч самозанятых. Это в целом по маркетплейсу.

Ozon развивает логистику. Сегодня на наши задачи работают сотрудники 600 транспортных и 28 девелоперских компаний, в числе которых и фирмы из Кыргызстана: например, «Кыргыз почтасы» — один из наших ключевых партнеров, помогает доставлять товары гражданам республики. Соответственно, мы обеспечиваем наших партнеров стабильно растущим спросом. Все это положительно сказывается на экономике каждой страны нашего присутствия.

— Ozon — высокотехнологичная площадка. Как вы планируете повлиять на рынок e-commerce в Кыргызстане?

— С момента открытия представительства в республике объемы заказов среди местных жителей увеличились в 2,5 раза. Это прямое влияние на рынок e-commerce. Все больше людей ценит комфорт и удобство онлайн-шопинга, ведь практически любую вещь можно найти и приобрести всего за пару кликов, при этом имея возможность сравнить цены у разных продавцов и выбрать то, что оптимально подходит по стоимости, качеству и срокам доставки.

Мы планируем и дальше улучшать сервис для наших потребителей, чтобы пользоваться площадкой было проще и удобнее.

Например, уже сейчас наши покупатели могут получить заказанные товары любым удобным способом: курьерской службой, в брендированных пунктах выдачи, в более чем 800 отделениях «Кыргыз почтасы» либо в пунктах выдачи Boxberry в разных регионах страны.

— А какие условия и инициативы созданы на данный момент для кыргызстанских селлеров?

— Число продавцов из Кыргызстана на Ozon за год уже выросло в 25 раз. В основном это малый и средний бизнес. Мы открываем для местных предпринимателей доступ к 46 миллионам активных покупателей. Это новые рынки сбыта и возможность масштабирования своего дела.

Развитие логистики и цепочки поставок — еще одно направление нашей работы в КР. В прошлом году Ozon уже запустил два логистических объекта в республике.

Это сортировочный центр в Бишкеке на 650 квадратных метров и пункт приема заказов на рынке «Дордой» на 480 квадратных метров. Благодаря чему местные продавцы могут быстрее отгружать товары для продажи, а мы — оперативно их доставлять покупателям.

Более того, чтобы продавцы скорее наращивали оборот, мы инвестируем в оптимальные цены на их товары, а также бесплатно продвигаем продукцию в телевизионной, интернет- и наружной рекламе. Предоставляем предпринимателям широкий набор маркетинговых инструментов для самостоятельного привлечения покупателей.

Мы также предлагаем жителям Кыргызстана открыть пункт выдачи заказов Ozon по франшизе. Это легкий вход в бизнес, который не требует больших затрат, но при этом приносит стабильный доход.

Сделать первые шаги к выходу на площадку, будь то запуск магазина на Ozon или открытие пункта выдачи, помогают наши образовательные программы. Мы также проводим собственные конференции и регулярно общаемся с партнерами, отвечаем на вопросы и рассказываем о нововведениях.

— Видите ли вызовы при работе в Кыргызстане? Как Ozon планирует с ними справляться?

— Вызовы всегда есть, но мы к ним готовы. У нас богатый опыт и талантливая команда менеджеров в Кыргызстане. Нас объединяют общая цель и стремление развивать предпринимательство в стране и помогать людям с удобным шопингом.