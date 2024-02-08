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Бизнес

В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon

Мероприятие пройдет в формате выставки и выступлений спикеров. На одной площадке соберутся поставщики маркетплейсов, предприниматели, производители товаров, маркетологи, инвесторы. Всего 600 участников смогут принять участие и получить уникальные знания, послушать успешные кейсы практиков, завести полезные знакомства, найти партнеров, открыть новые точки роста.

Топовые спикеры и эксперты по Ozon и Wildberries поделятся опытом и инструментами, которые помогут масштабироваться и вырасти в 2024 году:

  • Кристина Спирева — директор по развитию сервисов Wildberries;
  • Игорь Шанченко — эксперт-аналитик по работе с Wildberries, действующий селлер с ежемесячным оборотом более 50 миллионов рублей, автор метода сквозной аналитики выбора ниш и автоматизации работы на Wildberries;
  • Сергей Костюхин — генеральный директор и совладелец Bizneskruche, Moneysellers с капиталом/оборотом 120 миллионов рублей в год, в сфере налогообложения и финансов более 14 лет;
  • Эльмаддин Невталиев — технический партнер и гуру Ozon;
  • Иван Городилов — основатель международного бизнес-клуба поставщиков маркетплейсов MPSellers, топ-3 на Wildberries в нише бытовой химии;
  • Тимур Ширинов — HR-ментор по построению команд и развитию корпоративной культуры;
  • Зафарбек Сулайманов — председатель Ассоциации моды и текстиля КР;
  • Виолетта Понамарева — владелец крупной фотостудии Vata production по созданию контента на маркетплейсах;
  • Эльвира Воробьева — предприниматель, обучила более 15 тысяч человек в Академии для селлеров Product Seller.

Программа мероприятия:

  1. Выступления спикеров и экспертов.
  2. Выставочная зона с партнерами.
  3. Открытие филиала клуба поставщиков MPSellers.
  4. Нетворкинг.
  5. Кофе-брейк.
  6. Afterparty для VIP участников.

Организаторы: Лилия Ким — эксперт по бизнесу с Китаем, действующий поставщик Wildberries и Ozon, Игорь Шанченко — представитель филиала международного клуба поставщиков маркетплейсов MPSellers.

Дата: 24 февраля.
Время открытия: 12.00.
Время закрытия: 20.00.
Место проведения: отель Sheraton Bishkek.

По вопросам участия в выставке и/или приобретения билетов на конференцию обращаться по номеру WhatsApp +996 (777) 041 141.

ИА «24.kg» — информационный партнер мероприятия. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/286170/
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