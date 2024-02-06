Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction

За короткий срок Бишкек пережил несколько чрезвычайных ситуаций, озадачив горожан и подняв много вопросов, связанных с безопасностью. В ответ на эти вызовы строительная компания Borsan Construction приняла решение провести тренинг по противопожарной безопасности и первой медицинской помощи для своих сотрудников, трудящихся на стройплощадках.

Работники 7-й части отдела чрезвычайных ситуаций МЧС по Октябрьскому району, а также специалисты из медицинской клиники «ДомМед» провели подробный инструктаж, учитывая особенности строительной деятельности, с акцентом на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках учебных мероприятий были проведены следующие акции:

— Симуляция тушения огня на 7-м этаже стройплощадки ЖК «Эверест» с использованием пожарных рукавов;

— Показательное тушение неуправляемого огня с применением огнетушителя;

— Инструктаж сотрудников по пожарной безопасности;

— Оказание первой помощи макетному пострадавшему при ожогах и переломах;

— Корректное наложение шины при переломах;

— Техника транспортировки пострадавшего и многое другое.

Компания Borsan стремится не только улучшить внешний облик города через свою строительную деятельность, но и продемонстрировать ответственное отношение к безопасности своих работников и строительной отрасли в целом.