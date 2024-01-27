ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» подвело итоги 2023 года, который стал весьма успешным для компании — единственного оператора национальной платежной системы «Элкарт» (НПС «Элкарт») и процессингового центра, осуществляющего эмиссию платежных карт.

За прошедший год ЗАО «МПЦ» укрепило свои позиции на рынке, достигнув значительных результатов, активно внедрив современные и инновационные решения для эффективного проведения платежей.

Основные показатели за 2023 год

Участниками национальной системы платежей «Элкарт» являются 21 банк, а также финансовая организация и, конечно же, Министерство цифрового развития Кыргызстана.

К концу 2023-го в обращении находится 3 миллиона 325 тысяч 123 карты «Элкарт». Пользователи провели за год 112 миллионов 122 тысячи 841 транзакцию на общую сумму 490 миллиардов 194 миллиона сомов.

Развитие QR-платежей через ELQR-код

ЗАО «МПЦ» по инициативе НБ КР разработало QR-код единого национального стандарта — ELQR, объединяющий и обеспечивающий единой платформой всех участников платежного рынка по обработке платежей, а также позволяющий проводить оплату/перевод между разными платежными инструментами. К оператору взаимодействия подключены 19 банков и 32 платежные организации.

Так, с помощью QR-кода было проведено 2 миллиона 150 тысяч 968 транзакций на сумму 3 миллиарда 242 миллиона 26 тысяч 43 сома.

Международное сотрудничество

В июле 2023 года состоялась церемония подписания учредительного договора между ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» и южнокорейскими компаниями BC Card и Smartro, целью которого является внедрение среды, соединяющей продавцов (торгово-сервисных предприятий), платежные системы и коммерческие банки.

Во время мероприятия были презентованы бесконтактные платежные инструменты — стикеры, браслеты и кольца. С их помощью в один клик, без использования пластиковой карты, можно совершать платежи, не боясь за их безопасность.

Приятным бонусом стало то, что среди собравшихся партнеров и друзей ЗАО «МПЦ» были разыграны пять браслетов и пять колец, которые можно привязать к своим картам и успешно использовать.

Председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова подчеркнула, что ЗАО выполняет важнейшие функции: обеспечение независимости платежной системы в лице национальной платежной системы «Элкарт».

Кроме того, ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» наградило своих партнеров — банки и платежные организации за успешное и эффективное сотрудничество.

Свои награды получили:

Банк года по эмиссии бесконтактных карт «Элкарт» — ЗАО «Банк КОМПАНЬОН»;

Банк года по эмиссии и количеству активных карт «Элкарт» — ОАО «РСК Банк»;

Банк года по эмиссии виртуальных карт «Элкарт» — ОАО Банк «Бай-Тушум»;

Банк года по количеству платежей карт «Элкарт» с технологией 3D Secure — ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»;

Банк года по денежным переводам «Элкарт» — ОАО «Айыл Банк»;

Банк года по продвижению карт «Элкарт Бизнес» — ОАО «Керемет Банк»;

Участник года по эмиссии кредитных карт «Элкарт» — ОсОО «МКК М Булак»;

Быстрый старт по выпуску карт «Элкарт» — ОсОО «Грин Телеком Сервис», «О!Деньги»;

Партнер года по развитию e-commerce — Glovo;

Партнер года по количеству активных пользователей в ELQR — МBANK;

Партнер года по продвижению ELQR в ТСП — ОсОО «Грин Телеком Сервис», «О!Деньги»;

Банк года по приему государственных платежей в ELQR — ОАО «РСК Банк»;

Партнер года по продвижению бесконтактных способов оплаты в цифровых сервисах — ОсОО «Кыргызмобайлкомпани», MEGA Pay;

Партнер года по развитию услуг в «Элкарт Мобайл» — BM Technologies.

В текущем году у ЗАО «МПЦ» предстоит юбилей — 20-летие с момента создания компании, и, конечно же, в планах отметить это событие с отличными показателями работы.

Председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова пообещала, компания продолжит стабильно и устойчиво развивать сферу безналичных платежей в текущем году, обновлять оборудование, которое поможет улучшить дальнейшую работу и обеспечить стабильность и безопасность. В 2024 году поставлены более масштабные цели и команда не намерена от них отказываться!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020-го,

№ 6001280220 от 28 февраля 2020 года.