Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!

Теперь пополнить кошелек «О!Деньги» можно без комиссии в приложениях банков и в 10 тысячах терминалов по всей стране!
Терминалы с бесплатным пополнением:
О!, Pay24, Quickpay, «Оңой», UMAI, Unipay, Halyk Bank, «Айыл Банк», «Бакай Банк» и «ЭкоИсламикБанк».
Приложения с бесплатным пополнением:
«Элкарт Мобайл», Halyk, «АБ24», Bakai24, KICB, RSK24, «Керемет Банк».
Отметим, кыргызстанцы выбирают «О!Деньги» за стабильность, функциональность и простоту использования.
Сервис предлагает выгодные финансовые решения:
• удобные платежи по QR-коду с кешбэком;
• бесплатная виртуальная карта Visa Gold с поддержкой Google Pay;
• бесплатная карта «Элкарт» с бонусным кешбэком 1 процент;
• переводы на кошельки и карты банков семи стран;
• переводы по QR-коду национального стандарта ELQR;
• оплата коммунальных услуг и интернета без комиссии;
• обналичивание в нактаматах без комиссии.
Скачивайте приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и пользуйтесь удобными, безопасными и выгодными платежами!
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.