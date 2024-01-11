02:03
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

Просматривайте детализацию своего номера в MEGA24!

Мобильное приложение MEGA24 государственного оператора сотовой связи MEGA стало еще удобнее. Теперь абоненты компании могут моментально получать всю детализацию своего счета в режиме онлайн.

Весь учет расходов прозрачен, что позволяет быстро узнать, на что именно расходуются средства c баланса номера.

Что включено в детализацию?

  • дата и время звонков;
  • номера контактных телефонов;
  • продолжительность вызовов;
  • количество отправленных SMS;
  • объем интернет-сессий;
  • стоимость услуг, включая информацию о роуминге.

Как получить отчет:

  • обновите приложение MEGA24 (доступно для скачивания в App Store или Google Play);
  • зайдите в раздел «Контроль расходов»;
  • выберите вкладку «Детализация».

Готово!

Также в приложении есть возможность заказать детализацию на электронную почту (e-mail) за более ранний срок.

MEGA24 — все необходимое в одном приложении!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283951/
просмотров: 1720
Версия для печати
Материалы по теме
Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
«MEGA ЭЛКАРТ»: оплачивай покупки и услуги в одно касание смартфоном
АКЦИЯ «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»! Успей подключиться
Новогодние каникулы с MegaPay
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
MEGA: Новогодняя готовность номер один!
Проверка судебной задолженности и оплата исполнительского сбора в MegaPay
MEGA и «РСК Банк»: стратегическое партнерство с госорганами для GovFinTech
MEGA продолжает масштабное развитие сети
Новогодние MEGA-подарки! Премиальные номера со скидкой до 70 процентов
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить