Просматривайте детализацию своего номера в MEGA24!

Мобильное приложение MEGA24 государственного оператора сотовой связи MEGA стало еще удобнее. Теперь абоненты компании могут моментально получать всю детализацию своего счета в режиме онлайн.

Весь учет расходов прозрачен, что позволяет быстро узнать, на что именно расходуются средства c баланса номера.

Что включено в детализацию?

дата и время звонков;

номера контактных телефонов;

продолжительность вызовов;

количество отправленных SMS;

объем интернет-сессий;

стоимость услуг, включая информацию о роуминге.

Как получить отчет:

обновите приложение MEGA24 (доступно для скачивания в App Store или Google Play);

зайдите в раздел «Контроль расходов»;

выберите вкладку «Детализация».

Готово!

Также в приложении есть возможность заказать детализацию на электронную почту (e-mail) за более ранний срок.

MEGA24 — все необходимое в одном приложении!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.