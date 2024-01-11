Просматривайте детализацию своего номера в MEGA24!

Мобильное приложение MEGA24 государственного оператора сотовой связи MEGA стало еще удобнее. Теперь абоненты компании могут моментально получать всю детализацию своего счета в режиме онлайн.
Весь учет расходов прозрачен, что позволяет быстро узнать, на что именно расходуются средства c баланса номера.
Что включено в детализацию?
- дата и время звонков;
- номера контактных телефонов;
- продолжительность вызовов;
- количество отправленных SMS;
- объем интернет-сессий;
- стоимость услуг, включая информацию о роуминге.
Как получить отчет:
- обновите приложение MEGA24 (доступно для скачивания в App Store или Google Play);
- зайдите в раздел «Контроль расходов»;
- выберите вкладку «Детализация».
Готово!
Также в приложении есть возможность заказать детализацию на электронную почту (e-mail) за более ранний срок.
MEGA24 — все необходимое в одном приложении!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.