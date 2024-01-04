Новогодние каникулы с MegaPay

Новогодние праздники — это время веселья, радости и уютных встреч с близкими и друзьями. Благодаря удобному мобильному приложению MegaPay эти дни могут стать еще более волшебными.
Оплатить счет в кафе или ресторане, доставку вкусной еды, услуги отеля и различные виды отдыха — все это легко сделать с помощью приложения от государственного оператора сотовой связи MEGA.
Выберите из многочисленных ресторанов и кафе, которые работают на нашей платформе, и исследуйте разнообразные кулинарные предложения. Ну а доставка еды — это отличный выбор для тех, кто предпочитает уютный домашний отдых.
Кафе и рестораны, в которых можно расплатиться через MegaPay:
- Asia Sushi;
- Burger House;
- Cafe De Paris;
- Dodo Pizza;
- Giraffe Coffee;
- Munchen Pub;
- Papa Johns;
- Skyberry Coffee;
- «Бухара Ассорти»;
- ресторан «Император»;
- мотобар «Перцы»;
- ресторан ZEN;
- чайхана NAVAT.
С помощью приложения MegaPay вы также можете оплатить и другой ваш досуг. Не упускайте возможность сделать свои новогодние праздники незабываемыми!
Где еще можно платить через MegaPay:
- KinoBox «Семетей» (Ош);
- бассейн «Дельфин»;
- спортивный комплекс «ДСК»;
- Rest Point;
- Avia Travel Club.
Напоминаем, что у вас есть отличная возможность получить кешбэк в размере 5 процентов при оплате товаров и услуг через приложение MegaPay и QR MegaPay с баланса телефона. Получайте дополнительное вознаграждение за каждую транзакцию и сэкономьте еще больше!
* Детальный список доступных сервисов и точек оплаты с кешбэком и подробности акции указаны в приложении MegaPay в разделе «Кешбэк», а также на официальном сайте.
Важно! Для получения кешбэка необходимо обновить приложение MegaPay до версии 3.7.3 и выше.