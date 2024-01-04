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Бизнес

Новогодние каникулы с MegaPay

Новогодние праздники — это время веселья, радости и уютных встреч с близкими и друзьями. Благодаря удобному мобильному приложению MegaPay эти дни могут стать еще более волшебными.

Оплатить счет в кафе или ресторане, доставку вкусной еды, услуги отеля и различные виды отдыха — все это легко сделать с помощью приложения от государственного оператора сотовой связи MEGA.

Выберите из многочисленных ресторанов и кафе, которые работают на нашей платформе, и исследуйте разнообразные кулинарные предложения. Ну а доставка еды — это отличный выбор для тех, кто предпочитает уютный домашний отдых.

Кафе и рестораны, в которых можно расплатиться через MegaPay:

  • Asia Sushi;
  • Burger House;
  • Cafe De Paris;
  • Dodo Pizza;
  • Giraffe Coffee;
  • Munchen Pub;
  • Papa Johns;
  • Skyberry Coffee;
  • «Бухара Ассорти»;
  • ресторан «Император»;
  • мотобар «Перцы»;
  • ресторан ZEN;
  • чайхана NAVAT.

С помощью приложения MegaPay вы также можете оплатить и другой ваш досуг. Не упускайте возможность сделать свои новогодние праздники незабываемыми!

Где еще можно платить через MegaPay:

  • KinoBox «Семетей» (Ош);
  • бассейн «Дельфин»;
  • спортивный комплекс «ДСК»;
  • Rest Point;
  • Avia Travel Club.

Напоминаем, что у вас есть отличная возможность получить кешбэк в размере 5 процентов при оплате товаров и услуг через приложение MegaPay и QR MegaPay с баланса телефона. Получайте дополнительное вознаграждение за каждую транзакцию и сэкономьте еще больше!

* Детальный список доступных сервисов и точек оплаты с кешбэком и подробности акции указаны в приложении MegaPay в разделе «Кешбэк», а также на официальном сайте.

Важно! Для получения кешбэка необходимо обновить приложение MegaPay до версии 3.7.3 и выше.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283448/
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