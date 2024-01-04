Новогодние каникулы с MegaPay

Новогодние праздники — это время веселья, радости и уютных встреч с близкими и друзьями. Благодаря удобному мобильному приложению MegaPay эти дни могут стать еще более волшебными.

Оплатить счет в кафе или ресторане, доставку вкусной еды, услуги отеля и различные виды отдыха — все это легко сделать с помощью приложения от государственного оператора сотовой связи MEGA.

Выберите из многочисленных ресторанов и кафе, которые работают на нашей платформе, и исследуйте разнообразные кулинарные предложения. Ну а доставка еды — это отличный выбор для тех, кто предпочитает уютный домашний отдых.

Кафе и рестораны, в которых можно расплатиться через MegaPay:

Asia Sushi;

Burger House;

Cafe De Paris;

Dodo Pizza;

Giraffe Coffee;

Munchen Pub;

Papa Johns;

Skyberry Coffee;

«Бухара Ассорти»;

ресторан «Император»;

мотобар «Перцы»;

ресторан ZEN;

чайхана NAVAT.

С помощью приложения MegaPay вы также можете оплатить и другой ваш досуг. Не упускайте возможность сделать свои новогодние праздники незабываемыми!

Где еще можно платить через MegaPay:

KinoBox «Семетей» (Ош);

бассейн «Дельфин»;

спортивный комплекс «ДСК»;

Rest Point;

Avia Travel Club.

Напоминаем, что у вас есть отличная возможность получить кешбэк в размере 5 процентов при оплате товаров и услуг через приложение MegaPay и QR MegaPay с баланса телефона. Получайте дополнительное вознаграждение за каждую транзакцию и сэкономьте еще больше!



* Детальный список доступных сервисов и точек оплаты с кешбэком и подробности акции указаны в приложении MegaPay в разделе «Кешбэк», а также на официальном сайте.

Важно! Для получения кешбэка необходимо обновить приложение MegaPay до версии 3.7.3 и выше.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!