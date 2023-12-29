ОАО «РСК Банк» поздравляет всех кыргызстанцев с наступающим Новым годом! В 2024 году желает тепла, вдохновения и здоровья каждой семье!

Сегодня ОАО «РСК Банк» является одним из крупнейших и прогрессивных банков, который первым в стране внедряет инновационные проекты, направленные на расширение финансовых услуг и продуктов, поддержку населения и облегчения получения банковских сервисов.

В уходящем году «РСК Банк» демонстрирует активный рост финансовых показателей. Так, уставный капитал банка достиг 9 миллиардов 400 миллионов 822 тысяч сомов. Прирост чистой прибыли составил 228 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За вклад в экономику, широкий ассортимент, качество услуг и ориентированность на клиентов Государственное агентство по управлению государственным имуществом при КМ КР наградило «РСК Банк» как лучшую госкомпанию по итогам 2023 года.

«РСК Банк» признан «Лучшим налогоплательщиком Кыргызстана» Государственной налоговой службой при МФ КР за значительный вклад в формирование доходной части бюджета Кыргызской Республики, добросовестное исполнение налогового законодательства по итогам пяти месяцев 2023 года.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вручил Почетную грамоту КР председателю правления ОАО «РСК Банк» Уланбеку Ногаеву «За значительный вклад в развитие социально-экономического потенциала Кыргызской Республики».

Реализация проектов и сотрудничество

«РСК Банк» достиг успехов в цифровизации государственных услуг: через мобильное приложение RSK24 можно оплатить таможенные платежи и перерегистрировать автотранспорт, провести онлайн-оплату налогов и налоговой задолженности, посредством QR-кода оплатить за паспорта в ЦОНах, услуги загса и ГУ «УНАА» и в пользу вузов. Данные виды услуг «РСК Банк» внедрил первым среди всех финансовых учреждений в КР в 2023 году, активно реализовывая государственную программу по увеличению доли безналичных платежей.

В декабре «РСК Банк» и сотовый оператор MEGA объявили о коллаборации в целях создания интегрированной государственной финтех-экосистемы. Сотрудничество в рамках первого GovFinTech проекта предполагает объединение потенциалов двух лидирующих госкомпаний для запуска инновационных мобильно-финансовых технологий и повышения эффективности банковских и телекоммуникационных услуг. Уже анонсировано совместное создание уникального единого мобильного приложения для предпринимателей «Ишкер24».

Необходимо отметить, что ОАО «РСК Банк» остается активным участником государственных программ по предоставлению доступных кредитов ФСХ, КАПК, газификация и другое.









«РСК Банк» продолжает завоевывать доверие и авторитет на международной арене. В 2023 году банк стал членом Всемирного института сберегательных и розничных банковских услуг (WSBI), что дает возможность расширения корреспондентских счетов и обмена опытом с международными банками. WSBI объединяет 6 тысяч 760 сберегательных и розничных банков в 80 странах.

«РСК Банк» первым из финансовых учреждений страны присоединился к Глобальному договору ООН по корпоративной ответственности в таких сферах, как права человека, трудовые отношения и сохранение окружающей среды, а также широко внедряет в свою практику ESG-стандарты и реализует цели устойчивого развития.

«РСК Банк» развивается и масштабируется, внедряя современные технологии и расширяя свои горизонты.

РСК Банк — больше возможностей!

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