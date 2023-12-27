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Бизнес

Ломбард «Элдик Капитал» в два раза снизил процент по займам

Ломбард «Элдик Капитал», работающий под брендом Zamat.kg, поддерживает политику руководства страны по помощи населению и решил снизить проценты по займам при выдаче денег под залог сразу в два раза.

Такие меры принимаются для поддержания политики государства по улучшению жизни простых жителей Кыргызстана. Снижение ставок поможет уменьшить для них финансовую нагрузку.

«Мы понимаем, что люди обращаются к нам за займами в очень сложных жизненных ситуациях. Они вынуждены идти на такой шаг. Мы хотим быть рядом, когда им нужна помощь. Обычно деньги нужны быстро, поэтому мы предлагали услугу скоринга от наших партнеров. Эта услуга удобна для клиентов, но, к сожалению, создает дополнительную финансовую нагрузку, поэтому мы решили отказаться от предоставления подобной услуги, — рассказали в Zamat.kg. — В итоге с 28 декабря стоимость займов для новых клиентов составит не более 42 процентов в годовом исчислении. Никаких дополнительных комиссий взиматься не будет».

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283274/
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