Проверка судебной задолженности и оплата исполнительского сбора в MegaPay

Некоторые люди могут не знать, есть ли у них судебная задолженность. Этот неприятный факт может застать врасплох. Особенно перед Новым годом, когда кто-то планирует провести праздничные каникулы в другой стране. Перед планированием путешествия обязательно нужно узнать, есть ли у вас задолженности, поскольку на должника может быть наложено ограничение выезда за границу.
Государственный оператор сотовой связи MEGA для удобства пользователей продолжает расширять возможности мобильного приложения MegaPay.
Теперь в MegaPay появилась возможность проверки судебной задолженности и оплаты исполнительского сбора!
С помощью данного сервиса вы существенно сэкономите свое время и деньги.
Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое нужно оплатить, если не погасить долг вовремя. Исполнительский сбор налагается в целях обеспечения принудительного исполнения.
С какими запретами и ограничениями вы можете столкнуться при непогашенных задолженностях:
- запрет выезда из страны;
- арест движимого и недвижимого имущества;
- отказ в выдаче кредита или кредиты под высокие проценты и другое.
Как проверить наличие судебной задолженности:
- зайдите в раздел «Сервисы»;
- выберите «Проверка судебной задолженности»;
- отобразятся ваши ФИО и ИНН, нажмите кнопку «Далее».
При наличии исполнительского сбора вы можете оплатить его БЕЗ КОМИССИИ, не выходя из приложения.
Проект разработан совместно с Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской Республики.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!