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Бизнес

Проверка судебной задолженности и оплата исполнительского сбора в MegaPay

Некоторые люди могут не знать, есть ли у них судебная задолженность. Этот неприятный факт может застать врасплох. Особенно перед Новым годом, когда кто-то планирует провести праздничные каникулы в другой стране. Перед планированием путешествия обязательно нужно узнать, есть ли у вас задолженности, поскольку на должника может быть наложено ограничение выезда за границу.

Государственный оператор сотовой связи MEGA для удобства пользователей продолжает расширять возможности мобильного приложения MegaPay.

Теперь в MegaPay появилась возможность проверки судебной задолженности и оплаты исполнительского сбора!

С помощью данного сервиса вы существенно сэкономите свое время и деньги.

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое нужно оплатить, если не погасить долг вовремя. Исполнительский сбор налагается в целях обеспечения принудительного исполнения.

С какими запретами и ограничениями вы можете столкнуться при непогашенных задолженностях:

  • запрет выезда из страны;
  • арест движимого и недвижимого имущества;
  • отказ в выдаче кредита или кредиты под высокие проценты и другое.

Как проверить наличие судебной задолженности:

  • зайдите в раздел «Сервисы»;
  • выберите «Проверка судебной задолженности»;
  • отобразятся ваши ФИО и ИНН, нажмите кнопку «Далее».

При наличии исполнительского сбора вы можете оплатить его БЕЗ КОМИССИИ, не выходя из приложения.

Проект разработан совместно с Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской Республики.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283190/
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