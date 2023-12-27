Проверка судебной задолженности и оплата исполнительского сбора в MegaPay

Некоторые люди могут не знать, есть ли у них судебная задолженность. Этот неприятный факт может застать врасплох. Особенно перед Новым годом, когда кто-то планирует провести праздничные каникулы в другой стране. Перед планированием путешествия обязательно нужно узнать, есть ли у вас задолженности, поскольку на должника может быть наложено ограничение выезда за границу.

Государственный оператор сотовой связи MEGA для удобства пользователей продолжает расширять возможности мобильного приложения MegaPay.

Теперь в MegaPay появилась возможность проверки судебной задолженности и оплаты исполнительского сбора!

С помощью данного сервиса вы существенно сэкономите свое время и деньги.

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое нужно оплатить, если не погасить долг вовремя. Исполнительский сбор налагается в целях обеспечения принудительного исполнения.

С какими запретами и ограничениями вы можете столкнуться при непогашенных задолженностях:

запрет выезда из страны;

арест движимого и недвижимого имущества;

отказ в выдаче кредита или кредиты под высокие проценты и другое.

Как проверить наличие судебной задолженности:

зайдите в раздел «Сервисы»;

выберите «Проверка судебной задолженности»;

отобразятся ваши ФИО и ИНН, нажмите кнопку «Далее».

При наличии исполнительского сбора вы можете оплатить его БЕЗ КОМИССИИ, не выходя из приложения.

Проект разработан совместно с Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской Республики.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!