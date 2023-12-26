Как подставить президента, или Как ЖК проводит самовольную налоговую реформу

Комитет Жогорку Кенеша экстренно рассмотрел поправки в Налоговый кодекс, чтобы внести поправки по отсрочке обязательного введения ККМ до июля 2024 года. Однако депутаты под шумок увеличили количество поправок в главный фискальный закон страны в три раза.

Накануне на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутаты ЖК обсуждали отсрочку по обязательному введению ККМ и по отмене патентов — эти поправки бизнесу пообещал президент Садыр Жапаров.

Однако среди прочего депутаты и Министерство экономики самовольно решили расширить пакет поправок и вместо двух на столе у депутатов оказался проект на десятки изменений, которые в корне меняют налоговую и фискальную среду в Кыргызстане.

И все это вместо обещанного кабинетом министров двухлетнего моратория на изменения Налогового кодекса, который с таким энтузиазмом и надеждой был воспринят бизнес-сообществом, и который был бы так своевременен для восстановления инвестиционной привлекательности страны.

Например, депутат Дастан Бекешев, который является непримиримым противником нагреваемого табака (а не сигарет), вновь поднял вопрос о необходимости повышения акциза на изделия с нагреваемым табаком. Инициатива прозвучала мимоходом, он уделил этому предложению буквально полторы минуты во время обсуждения поправок, касающихся отсрочки внедрения контрольно-кассовых машин на рынках Кыргызстана и отмены патентов.

И так со всеми изменениями — пакет поправок внесли, игнорируя все процедуры, которые необходимы в случае бизнеса; то есть поправки внесли фактически без анализа регулятивного воздействия, без просчета перспектив этих поправок.

Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. Таким образом, вклинившись в общее осуждение, народный избранник перечеркнул достигнутые этой весной эпохальные изменения по дифференциации табачных изделий. Нардеп за пять минут «решил» важный (почему — объясним ниже) для страны вопрос.

Возвращаясь к поправке депутата Бекешева, если инициатива парламентария будет поддержана, налоговую ставку на изделия с нагреваемым табаком приравняют к ставке на сигареты. Чем это чревато?

С повышением цен на стики доступ к научно-обоснованной менее вредной альтернативе курению станет ограничен. Повлияет ли это благоприятно за здоровье кыргызстанцев, которые не могут бросить курить? Нет. Взрослые курильщики, перешедшие на бездымные устройства в целях снижения вреда, будут вынуждены вновь вернуться к более вредным сигаретам, что рано или поздно обернется проблемами со здоровьем.

«То, что депутаты Жогорку Кенеша не сообщают, как «затыкать» бюджетные «дыры», которые проделывают их инициативы, давно стало чем-то вроде традиции. Если верить официальным данным, то в год Кыргызстан тратит на лечение болезней, вызванных курением, около 17,7 миллиарда сомов. Есть серьезное опасение, что после повышения акциза на стики, эта сумма возрастет еще больше. Потому что потребители перейдут либо на сигареты, либо на контрабанду и контрафакт сомнительного качества. Так что если от инициативы Бекешева кому-то и будет польза, то только контрабандистам. Для них любой запрет, связанный с каким-либо товаром, — просто подарок судьбы. Если, конечно, они сами не лоббируют этот запрет, и в этот момент уже подсчитывают прибыль», — говорит генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов.

Откат назад в сфере общественного здравоохранения — это лишь один вызов. Помимо этого, такое опрометчивое решение приведет к налоговым выпадениям из бюджета и замедлению экономического роста. Легальный бизнес вынужденно уйдет в тень, сократятся рабочие места, на рынок хлынет контрабандный товар, что непосредственно отразится на объемах налоговых отчислений.

Не лучшим образом это скажется и на настроении производителей, инвесторов и импортеров, ошеломленных столь резкой сменой правил игры. В конечном итоге все это выльется в значительные экономические потери. По подсчетам делового сообщества, они могут достигнуть $20 миллионов уже в перспективе трех лет.

«Вообще думается, что в законодательство надо ввести норму о том, чтобы инициативы, приводящие в итоге к росту бюджетных затрат, депутаты оплачивали из собственного кармана. Тогда количество бездумных инициатив сильно снизилось бы. Потому что подобные инициативы не только отрицательно сказываются на бюджетной политике государства, но и способствуют тому, что в республику никто не захочет вкладывать деньги: ни внешний инвестор, ни внутренний. Им это попросту невыгодно, так как нет четко прописанных правил игры, которые соблюдали бы не только сами инвесторы, но и государственные структуры», — заключает эксперт.