01:59
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

Новогодние MEGA-подарки! Премиальные номера со скидкой до 70 процентов

В преддверии Нового года государственный мобильный оператор MEGA запускает долгожданную акцию и дарит грандиозные скидки на премиальные номера! Не упустите возможность приобрести эксклюзивный номер по выгодной цене.

Скидка от 30 до 70 процентов на VIP-номера категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» действует с 25 декабря 2023 года по 7 января 2024-го при условии подключения тарифа «Элдики + MegaTV».

Приобрести премиальный номер для себя или в качестве подарка на новогодние праздники можно во всех офисах продаж MEGA, а также у промоутеров. Спешите воспользоваться выгодным предложением!

MEGA — пользуйся нашей связью!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/282907/
просмотров: 2684
Версия для печати
Материалы по теме
Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
Просматривайте детализацию своего номера в MEGA24!
«MEGA ЭЛКАРТ»: оплачивай покупки и услуги в одно касание смартфоном
АКЦИЯ «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»! Успей подключиться
Новогодние каникулы с MegaPay
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
MEGA: Новогодняя готовность номер один!
Проверка судебной задолженности и оплата исполнительского сбора в MegaPay
MEGA и «РСК Банк»: стратегическое партнерство с госорганами для GovFinTech
MEGA продолжает масштабное развитие сети
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить