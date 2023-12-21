MBANK открыл корреспондентские счета в дирхамах ОАЭ

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK рад сообщить об открытии прямых корреспондентских счетов в дирхамах с ведущими банками Объединенных Арабских Эмиратов — Abu Dhabi Islamic Bank и Mashreq Bank.

Это сотрудничество стало возможным по результатам комплексной проверки деятельности банка и свидетельствует о выборе ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK в качестве надежного и ответственного банка-партнера.

«Новые счета в дирхамах ОАЭ позволят нашим клиентам расширить географию платежей и создадут дополнительные альтернативные возможности для конвертации валют. Следуя нашей ценности по клиентоцентричности, мы и дальше продолжим расширять сеть банков-партнеров по всему миру, оправдывая высокое доверие наших клиентов», — отмечает Бектур Алиев, председатель правления ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» (товарный знак MBANK).

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо:

физическим лицам: в приложении MBANK перейти в раздел «Платежи» — далее выбрать из категории «Переводы» — «SWIFT-переводы». Ввести сумму, выбрать валюту перевода и выбрать валюту перевода и указать реквизиты банка;