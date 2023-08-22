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Бизнес

Топ-7 смартфонов для школьников: недорогие и продвинутые модели

Смартфон нужен для связи с родителями, для учебы, игр. Чтобы родители не тратили силы и время, O!Store собрал топ-7 смартфонов для учеников.

На чем акцентировать внимание при выборе: крепкая сборка, долгий заряд. Мы бы добавили еще один важный фактор — низкую стоимость. Ребенок не относится к вещам, как взрослый, поэтому нужно заранее быть готовым к тому, что смартфон будет часто падать, получать царапины и даже теряться.

Присмотритесь к устройствам из этого списка — здесь вы найдете смартфоны по ультранизкой цене, с которыми школьнику будет комфортно. У этих моделей репутация надежных брендов от крупнейших производителей в мире, а возможность рассрочки делает их доступными:

  • Samsung A04S 4/64GB — полная стоимость 13 тысяч 190 сомов, в рассрочку от 604 сома в месяц;

  • Redmi 12C 3/64GB — полная стоимость 11 тысяч 900 сомов, в рассрочку от 605 сомов в месяц;

  • Tecno Spark 8P 4/64GB — полная стоимость 12 тысяч 500 сомов, в рассрочку от 635 сомов в месяц;

  • Vivo Y22 4/64GB — полная стоимость 14 тысяч 500 сомов, в рассрочку от 737 сомов в месяц;

  • Infinix Hot 12i 4/64GB — полная стоимость 11 тысяч 900 сомов, в рассрочку от 605 сомов в месяц;

  • Realme C33 4/64GB — полная стоимость 13 тысяч 100 сомов, в рассрочку от 666 сомов в месяц;

  • Itel A49 2/32GB — полная стоимость 6 тысяч 890 сомов, в рассрочку от 350 сомов в месяц.

Посмотреть весь ассортимент можно на сайте ostore.kg, а вот чтобы ощутить эргономику смартфонов и подержать их в руках, лучше прийти в ближайший магазин O!Store. Здесь вы найдете множество других нужных вещей: чехлы, зарядные устройства, рюкзаки и многое-многое другое. Возникли вопросы? Звоните по телефону 0 705 007 000.

Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273153/
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