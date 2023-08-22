Топ-7 смартфонов для школьников: недорогие и продвинутые модели

Смартфон нужен для связи с родителями, для учебы, игр. Чтобы родители не тратили силы и время, O!Store собрал топ-7 смартфонов для учеников.

На чем акцентировать внимание при выборе: крепкая сборка, долгий заряд. Мы бы добавили еще один важный фактор — низкую стоимость. Ребенок не относится к вещам, как взрослый, поэтому нужно заранее быть готовым к тому, что смартфон будет часто падать, получать царапины и даже теряться.

Присмотритесь к устройствам из этого списка — здесь вы найдете смартфоны по ультранизкой цене, с которыми школьнику будет комфортно. У этих моделей репутация надежных брендов от крупнейших производителей в мире, а возможность рассрочки делает их доступными:

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Смартфоны сертифицированы. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

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