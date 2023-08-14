Оплатите налог на авто за пару минут с MegaPay

Оплатить налог на транспортное средство можно легко и быстро через мобильное приложение MegaPay от MEGA.

Вам не нужно тратить свое время и ехать в Налоговую службу, уточнять размер обязательной выплаты. Безналичная оплата через MegaPay позволяет совершить платеж всего за несколько минут и даже не выходя из дома. Сумма налога рассчитывается в приложении автоматически.

Как оплатить автоналог:

откройте раздел «Сервисы», затем выберите вкладку «Налоги — ГНС», нажмите кнопку «Автоналог»;

введите ИНН, номер машины и укажите вид транспорта, область и район;

нажмите «Рассчитать налог», в окне появится информация об автовладельце, транспортном средстве и сумме к оплате;

выберите «Оплатить» и подтвердите платеж.

Готово! Комиссия за услугу — 20 сомов.

Данные об оплате моментально поступят в ГНС, проверить статус платежа можно на сайте ГНС по коду квитанции. Для удобства электронную квитанцию можно сохранить, распечатать или отправить себе на почту/мессенджер.

Напоминаем, налог на транспортное средство необходимо оплатить до 1 сентября 2023 года.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!