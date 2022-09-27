Индия присоединилась к ряду стран, выступивших за реформирование Совбеза ООН

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) представители ряда стран, включая Индию, призвали реформировать Совет Безопасности организации. Об этом сообщает издание Business Standard.

Индия заявила, что ООН требует срочных и всеобъемлющих реформ.

Как отмечается, республика выразила свою обеспокоенность в совместном заявлении 32 государств, опубликованном 23 сентября, в котором подчеркивается необходимость срочного продвижения реформ в Совете Безопасности ООН.

«Мы обязуемся «вдохнуть новую жизнь» в наши усилия в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи и настоятельно призываем все страны — участницы ООН объединить усилия для достижения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности», — говорится в совместном заявлении.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул необходимость реформирования ООН, в том числе ее Совета Безопасности, «чтобы вернуться к концепции и принципам Устава ООН с усилением функций организации, включая разоружение и нераспространение ядерного оружия».

«Нам нужен представительный, гибкий и функциональный Совет Безопасности, способный реагировать на вызовы XXI века», — отметил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в своем выступлении на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув, что современный мир сильно отличается от того, который был в 1945-м, когда делегаты из 50 государств собрались в Сан-Франциско на конференции по созданию международной организации.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал к реформированию Совбеза ООН. «Есть дисбаланс. По некоторым причинам Япония, Бразилия, Турция, Индия, Германия и Украина не являются постоянными членами СБ ООН. Придет день, когда этот вопрос будет решен», — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что его страна на протяжении многих лет привержена реформе и расширению СБ ООН. По его словам, Германия также готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а вначале — в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах.

«Прошу вас поддержать нашу кандидатуру, кандидатуру страны, которая соблюдает принципы ООН и выступает за сотрудничество и участвует в нем. На мой взгляд, совершенно естественно, что развивающиеся, динамичные государства и регионы Азии, Африки и Южной Америки должны получить более сильный политический голос на мировой арене», — заявил канцлер Германии.

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что его страна поддерживает необходимость реформирования Совбеза ООН, чтобы сделать его более представительным, эффективным и прозрачным.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос призвал к более инклюзивному СБ ООН и уполномоченной Генеральной Ассамблее ООН, которая могла бы привлечь совет к ответственности.

Отметив, что конфликт в Украине служит предупреждением, лидер Бразилии Жаир Болсонару подчеркнул: реформа ООН необходима для достижения мира во всем мире.

«Что касается конкретно Совета Безопасности, после 25 лет дебатов становится ясно, что нам нужно искать инновационные решения», — сказал он.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что ключом к реформе ООН является реформа Совета Безопасности, который несет главную ответственность за поддержание мира во всем мире и безопасности.