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Бизнес

Beeline знакомит кыргызстанцев с новым поколением мобильной связи 5G

Сотовый оператор «Beeline Кыргызстан» совместно с компанией Nokia 16 сентября осуществил запуск тестовой зоны 5G, а также презентовал выставку технологий пятого поколения.

Презентация тестовой зоны состоялась впервые в регионе страны — в городе Оше. В мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития Замирбек Кожомуратов, генеральный директор Beeline Андрей Пятахин, известные блогеры и медийные личности Кыргызстана, сотрудники компании, а также жители и гости Оша.

На церемонии презентации 5G гостей ждали выставочный купол, оснащенный игровой зоной Ping Pong VR в виртуальной реальности, выставочная зона технологий пятого поколения, а также 5G-мобиль.

Посетить выставку и протестировать 5G мог любой желающий. Все гости поиграли в виртуальную игру Ping Pong VR. В чем заключается игра? В игру играют два партнера или один человек против ПК в специальных VR-очках. Через очки игра покажет участникам высокое качество 3D-картинки, визуальные и звуковые эффекты, а также позволит узнать об особенностях систем виртуальной реальности, которая создаст эффект присутствия и обратной связи соучастника игры даже из другой страны.

Участники мероприятия также увидели на экране разницу 5G с последним поколением интернета, а также испытали возможности 5G-мобиля, который позволил создать эффект езды на высокой скорости.

Как 5G может изменить нашу современную жизнь?

5G ― это сеть мобильной связи, которая пришла на смену 4G, с улучшенными показателями скорости передачи, покрытия сети и надежности.

С внедрением 5G по-прежнему можно отправлять текстовые сообщения, звонить, пользоваться интернетом и передавать потоковые видео. Ничто из того, что сейчас делает пользователь на своем телефоне в отношении интернета, никуда не денется с переходом на 5G ― сервисы просто будут улучшены.

Веб-сайты будут загружаться быстрее, видео запускаться еще быстрее. С 5G в будущем медики смогут выполнять сложные и точные операции удаленно с помощью роботов, находясь на другом конце света.

Новые возможности для вас и ваших близких!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/246316/
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