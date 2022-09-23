Пользователи кошелька «О!Деньги» собрали более миллиона сомов в помощь Баткену

Пользователи кошелька «О!Деньги» менее чем за неделю перечислили в помощь баткенцам более 1 миллиона сомов.

Все собранные средства поступают на единый государственный счет аппарата полномочного представителя ПКР в Баткенской области.

Сбор средств продолжается, и все желающие могут также оказать поддержку жителям приграничных районов.

Как перечислить средства?

Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги». Выберите «Помощь Баткену» и оплатите желаемую сумму.

Мы благодарим всех неравнодушных кыргызстанцев, оказавших поддержку и не оставшихся в стороне.

Желаем мирного неба, благополучия и стабильности нашему Кыргызстану!

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