01:53
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Бизнес

Пользователи кошелька «О!Деньги» собрали более миллиона сомов в помощь Баткену

Пользователи кошелька «О!Деньги» менее чем за неделю перечислили в помощь баткенцам более 1 миллиона сомов.

Все собранные средства поступают на единый государственный счет аппарата полномочного представителя ПКР в Баткенской области.

Сбор средств продолжается, и все желающие могут также оказать поддержку жителям приграничных районов.

Как перечислить средства?

  1. Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги».
  2. Выберите «Помощь Баткену» и оплатите желаемую сумму.

Мы благодарим всех неравнодушных кыргызстанцев, оказавших поддержку и не оставшихся в стороне.

Желаем мирного неба, благополучия и стабильности нашему Кыргызстану!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/246122/
просмотров: 1909
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Всего 4 дня! Успейте пройти онлайн-идентификацию в «Мой О!» и получить подарок
Всего четыре дня, чтобы успеть! Получите полгода бесплатного интернета + ТВ
Выберите красивые номера О! со скидкой 75 процентов себе и близким на Новый год
Грандиозные скидки в сети магазинов O!Store — бегом за подарками!
Новый роуминг-пакет на 1 тысячу мегабайт от О! для связи за границей
Только посмотрите, сколько новогодних предложений приготовил О!
O!Store объявляет скидку на смартфоны Infinix и дарит подарки
1+1 будет 3! Праздничная арифметика от магазинов O!Store
Успейте получить шесть месяцев бесплатного интернета + ТВ от Saima Telecom
Популярные новости
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам