Сила в единстве. «Умай Групп» перечислил 10 миллионов сомов для помощи Баткену

«Умай Групп» — крупнейший отечественный сетевой оператор, управляющий тремя розничными сетями: Globus, «Народный» и «Достор», перечислил 10 миллионов сомов на специальный счет, открытый Центральным казначейством для помощи пострадавшим Баткенской области.

Финансовая поддержка стала частью кампании ритейлера «Сила в единстве», в рамках которой «Умай Групп» поддержала волонтерское движение и помогло организовать на парковках своих магазинов Globus-1 и Globus-«ТЭЦ» пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Баткенской области.

«Уважаемые соотечественники — наша сила в единстве! Мы не могли оставаться в стороне в столь тяжелое для страны время. Первая партия гуманитарной помощи на сумму более 200 тысяч сомов была отправлена из наших южных магазинов сети Globus в первый день конфликта. Также мы оказали поддержку нашей армии и направили продукты питания, воду и другие предметы первой необходимости на сумму более 100 тысяч сомов. Сбор и отправка грузов продолжаются и сегодня. Сотрудники «Умай Групп» оказывают всестороннюю помощь волонтерскому движению, обеспечивают их питанием и материалами для упаковки собранной гуманитарной помощи, — прокомментировала координатор работы с общественными фондами и волонтерскими движениями компании «Умай Групп» Рамиля Жакакова. — Мы надеемся, что наш вклад станет частью общенациональной кампании, направленной на скорейшее возвращение мира в дома наших сограждан».

Трагедия в Баткенской области потрясла каждого кыргызстанца и отозвалась большой болью в сердцах...

Компания «Умай Групп» выражает слова поддержки жителям Баткенской области, а также искренние соболезнования семьям и родным погибших.