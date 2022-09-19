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Бизнес

Сбор средств для жителей Баткенской области

Мобильный оператор О! выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий.

В эти дни каждый кыргызстанец глубоко переживает происходящее и сопереживает пострадавшим соотечественникам. В эту трудную минуту все желающие могут оказать поддержку тем, кто особенно в ней нуждается.

Перечислить любую сумму в помощь жителям Баткенской области можно через кошелек «О!Деньги» и платежные терминалы О!.

Как перечислить средства через «О!Деньги»:

  1. Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги».
  2. Выберите «Помощь Баткену».
  3. Укажите желаемую сумму и оплатите.

Как отправить перевод через платежные терминалы:

  1. Выберите на главном экране «Помощь Баткену».
  2. Укажите свой номер телефона.
  3. Внесите желаемую сумму в купюроприемник и оплатите.

Все собранные средства будут перечислены на государственный единый счет. Получатель — аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области.

Желаем мира, спокойствия и благополучия нашей стране!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245616/
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