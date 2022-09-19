Сбор средств для жителей Баткенской области

Мобильный оператор О! выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий.
В эти дни каждый кыргызстанец глубоко переживает происходящее и сопереживает пострадавшим соотечественникам. В эту трудную минуту все желающие могут оказать поддержку тем, кто особенно в ней нуждается.
Перечислить любую сумму в помощь жителям Баткенской области можно через кошелек «О!Деньги» и платежные терминалы О!.
Как перечислить средства через «О!Деньги»:
- Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги».
- Выберите «Помощь Баткену».
- Укажите желаемую сумму и оплатите.
Как отправить перевод через платежные терминалы:
- Выберите на главном экране «Помощь Баткену».
- Укажите свой номер телефона.
- Внесите желаемую сумму в купюроприемник и оплатите.
Все собранные средства будут перечислены на государственный единый счет. Получатель — аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области.
Желаем мира, спокойствия и благополучия нашей стране!
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