Сбор средств для жителей Баткенской области

Мобильный оператор О! выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий.

В эти дни каждый кыргызстанец глубоко переживает происходящее и сопереживает пострадавшим соотечественникам. В эту трудную минуту все желающие могут оказать поддержку тем, кто особенно в ней нуждается.

Перечислить любую сумму в помощь жителям Баткенской области можно через кошелек «О!Деньги» и платежные терминалы О!.

Как перечислить средства через «О!Деньги»:

Откройте приложение «Мой О!», раздел «О!Деньги». Выберите «Помощь Баткену». Укажите желаемую сумму и оплатите.

Как отправить перевод через платежные терминалы:

Выберите на главном экране «Помощь Баткену». Укажите свой номер телефона. Внесите желаемую сумму в купюроприемник и оплатите.

Все собранные средства будут перечислены на государственный единый счет. Получатель — аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области.

Желаем мира, спокойствия и благополучия нашей стране!

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