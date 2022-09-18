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Бизнес

Сотрудники MegaCom оказали гумпомощь пострадавшим в Баткенской области

Сотрудники государственного оператора сотовой связи MegaCom оказали гуманитарную помощь пострадавшим в ходе обострения ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.

В рамках корпоративной социальной ответственности коллектив MegaCom объявил внутри компании сбор пожертвований в поддержку жителей Баткенской области, находящихся в зоне приграничного конфликта, а также эвакуированных из приграничных населенных пунктов.

На собранные личные средства сотрудников — суммарно более 1 млн сомов — государственный оператор сотовой связи MegaCom приобрел и направил в Баткенскую область необходимые медикаменты, продукты питания (детские смеси, макароны, лапшу быстрого приготовления, растительное масло, соль, сахар и другое), 3 тысячи пар носков и средства личной гигиены (мыло-моющие средства, детские подгузники, туалетную бумагу и другое).

Гуманитарный груз будет доставлен в Баткенскую область в ближайшие часы.

Компания MegaCom искренне благодарит коллег за отзывчивость и активное участие в сборе средств и отправке груза и призывает крупные компании Кыргызстана принять эстафету добрых дел. Мы верим, что в наших общих силах в тяжелое для страны время поддержать соотечественников и оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается.

Баткен, мы с тобой!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245539/
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