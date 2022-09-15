Как сделать работу букмекеров прозрачной и выгодной для Кыргызстана?

После некоторой паузы, связанной с пандемией, рынок букмекеров в мире показывает устойчивый рост. Стремительно набирают популярность ставки на сайтах и в мобильных приложениях. Болельщики, соскучившиеся по спорту за время карантина, активно ставят на самые разные события — от национальных турниров до Олимпиады.

В Кыргызстане любителей спорта хватает, и некоторые из них не прочь делать ставки. По закону пользоваться услугами букмекерских контор (БК) на территории КР могут лишь иностранцы, однако его исполнение контролируется плохо. Многим кыргызстанцам удается ставить онлайн на зарубежных площадках. Те не платят налоги в бюджет КР, и немалые суммы просто утекают из страны.

Не секрет, что многие законы КР вдохновлены российскими аналогами. Депутаты Жогорку Кенеша смотрят, что делают их коллеги в РФ, и нередко за ними повторяют. Так почему бы им не изучить законы РФ, регулирующие деятельность букмекеров? Там все четко расписано, и велосипед изобретать не нужно. Если мы используем этот опыт, всем будет только лучше — и государству, и бизнесу, и болельщикам, и спорту.

Как в России регулируется деятельность букмекеров и какую пользу они приносят спорту, читайте в этом материале.

Строго по закону

Дискуссии о деятельности БК в России велись много лет. Как и у нас, там были недовольные, которые проиграли на ставках все свои деньги. Но в отличие от Кыргызстана, в РФ решили не идти на крайность и не запрещать всем своим гражданам делать ставки. Разорившиеся игроки должны сами отвечать за свои поступки. Делать ставки их не заставляли. И лишать из-за них население целой страны такой возможности недальновидно.

БК в РФ работают в соответствии с законом от 29 декабря 2006 года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В 2015-м депутаты Госдумы легализовали онлайн-букмекеров в РФ.

Деятельность БК связана со спортом, и логично, что часть своих доходов они должны отчислять на его развитие. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в 2017 году.

Согласно ему, БК в РФ обязаны ежеквартально перечислять 5 процентов от своих доходов спортивным федерациям, на чьи виды были сделаны ставки. При этом ежеквартальные выплаты не могут быть меньше 15 миллионов рублей. В свою очередь, федерации обязаны направить 20 процентов от этой суммы на развитие детско-юношеского спорта, а остальное — на профессиональный спорт.

В октябре 2020-го вступили в силу изменения в законе о выплатах. Букмекеров обязали перечислять целевые отчисления за ставки не только на российские события, но и на зарубежные. В декабре 2020 года принят федеральный закон, предусматривающий увеличение объема целевых отчислений. С октября 2021-го их размер составил 1,5 процента от суммы всех заключенных пари, но не менее 30 миллионов рублей в квартал. По прогнозам, в 2022 году букмекерские конторы выплатят на поддержку российского спорта около восьми миллиардов рублей.

Отработанная система

Параллельно с принятием нового законодательства начал свою работу «Единый регулятор азартных игр». Членство легальной БК в ЕРАИ гарантирует игрокам выплаты за счет организации и правовую помощь в случае проблем у букмекерской компании. При возникновении каких-либо претензий клиент может пожаловаться на контору в ЕРАИ или подать на нее иск в российский суд.

ЕРАИ функционирует в связке с проектом «Единый Центр управления интерактивными ставками» — структурой для учета перевода ставок БК и тотализаторов. ЦУПИС — это посредник между игроком и букмекером, который регулирует денежные отношения двух сторон и выступает гарантом проведения финансовых операций. Каждый новый зарегистрированный пользователь должен пройти дополнительную верификацию в ЦУПИС для получения возможности делать ставки в легальных БК на территории РФ.

Без лишних забот

Главным регулятором букмекерской отрасли РФ выступает Федеральная налоговая служба. Официальные букмекеры работают с лицензией ФНС и выполняют все условия для ведения своей деятельности. Они открывают счета в российских банках, официально трудоустраивают сотрудников, платят государству налоги, сдают отчеты. Персональные данные игроков у них находятся под надежной защитой, а все денежные транзакции исполняются в короткие сроки. Их работа в России полностью законна.

Крайне важно, что для легальных БК обязательна проверка документов. Она проводится, чтобы не допустить к азартным играм несовершеннолетних и предотвратить создание нескольких аккаунтов одним человеком. У ведущих букмекерских компаний идентификацию можно пройти онлайн и за несколько минут.

Интересно, что официальные БК в России выплачивают людям выигрыши уже с учетом налогов, избавляя их от лишних забот и возможных проблем с законом.

БК, которые закон не исполняют, государство закрывает. Если они работают в интернете, то их сайты блокируются Роскомнадзором. Организаторы нелегального бизнеса привлекаются к уголовной и административной ответственности.

Взаимное доверие

Букмекеры в России не только платят обязательные отчисления на спорт, но и напрямую сотрудничают со спортивными федерациями, лигами и клубами. Заключаются крупные спонсорские контракты. Размах, который БК приобрели в этом деле в последние годы, говорит об их большом авторитете и положительной репутации.

Буквально месяц назад Континентальная хоккейная лига заключила соглашение с одной из БК, и до конца сезона 2024/2025 та будет ее титульным партнером. Проще говоря, название букмекерской компании стало частью названия чемпионата. А ее логотип интегрирован в символику лиги.

Эта же компания недавно стала титульным спонсором Кубка России по футболу. До этого турнир в течение пяти лет проводился в сотрудничестве с другими букмекерами.

В России, как и во многих других странах (включая, кстати, и Кыргызстан), активно развивается киберспорт. С каждым годом он становится все популярнее у болельщиков. Вполне естественно, что это вызывает интерес у спонсоров. Российская команда Team Spirit в 2021 году произвела фурор, став чемпионом мира по Dota 2. Через некоторое время одна из крупнейших БК России стала ее титульным спонсором.

Спонсорские соглашения не только помогают федерациям, но и оказывают долгосрочный эффект на всю систему физической культуры и спорта. Благодаря им федерации могут развивать свою инфраструктуру, открывать новые секции и делать спорт доступнее для населения.

Список тех, кому помогли и с кем сотрудничают БК, можно продолжать долго. Любители спорта уже, наверное, и сами заметили, какое влияние сейчас у букмекеров. Причем не только в России. Деятельность БК разрешена в огромном количестве стран, включая Таджикистан и даже Туркменистан. Там почему-то смогли проработать законы, контролирующие эту сферу. Неужели мы хуже?