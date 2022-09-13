Закон о внутренней торговле. Популизм вместо реальной поддержки производителя

В Кыргызстане продолжается информационная война вокруг новой редакции закона о внутренней торговле. Ассоциация агропромышленного комплекса продолжает настаивать на поправках, используя в свою защиту весьма сомнительные аргументы, а иногда и откровенные фейки.

При этом реальные предложения по поддержке отечественного производителя ассоциация обсуждать не хочет.

И продолжает утверждать о засилье торговых сетей, которые на самом деле занимают только десятую часть рынка продуктов питания. Но при этом именно сети активно поддерживают политику государства по обелению экономики и поддержанию стабильности цен.

Кого защищает закон

В конце апреля 2022 года на общественное обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений в Закон о внутренней торговле. Официально авторами числится группа депутатов, но на самом деле документ продвигает Ассоциация агропромышленного комплекса. В организации заявляют, что главной целью законопроекта является развитие внутренней торговли республики и обеспечение продовольственной безопасности.

Но если прочитать внимательно предлагаемые поправки, то становится ясно, что ни о какой защите отечественного производителя речи не идет.

Предлагается одностороннее ужесточение условий для сетей в пользу поставщиков как импортной, так и отечественной продукции. Поправки приведут к росту цен, закрытию супермаркетов и уходу части бизнеса в тень.

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И вместо развития цивилизованной торговли и увеличения поступлений в бюджет Кыргызстан получит откат в прошлое. Тут и серые схемы, и проблема с контролем качества, и уход от налогов. Не говоря уже об отсутствии у государства возможности сдерживать цены при резких скачках стоимости продуктов.

Самый ожидаемый результат — падение объемов поступлений в бюджет и падение качества товаров. Ведь он фактически стимулирует развитие неорганизованной торговли на базарах и рынках. А это уже полностью противоречит сегодняшней фискальной политике государства.

Реальная поддержка вместо слов

А вот как на самом деле выглядит поддержка местного производителя, наглядно демонстрирует «Умай групп». «Крупнейший отечественный сетевой оператор, который управляет тремя розничными сетями Globus, «Народный» и «Достор», свои возможности использует для развития кыргызстанского рынка.

«Умай групп» приняла новую коммерческую политику, в которой особые и наиболее выгодные условия продажи товара предоставляются именно отечественному бизнесу.

Главное отличие новой коммерческой политики «Умай Групп» — размеры ставок ретробонусов. Для отечественных товаров они либо снизятся значительно, либо вообще будут отменены, в частности для социально значимых товаров. Кроме того, будут улучшены условия оплаты товара. Эта норма будет действовать также только для производителей отечественных товаров.

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Еще одна отличительная особенность новой коммерческой политики «Умай Групп» — это оказание бесплатной маркетинговой поддержки для отечественных брендов.

Коммерческий департамент «Умай Групп» с августа ведет активные переговоры с крупнейшими отечественными производителями молочной, колбасной, мукомольной продукции, а также с птицефабриками и переработчиками сельхозпродукции. Подписание соглашений на новых, более выгодных условиях начнется с 1 октября. Более 20 крупных отечественных производителя уже согласились на заключение соглашений на новых условиях.

А вот условия работы для поставщиков импортной продукции (ретробонусы, условия оплаты и так далее) не будут меняться и останутся прежними.

Подставить президента

Вряд ли в Ассоциации агропромышленного комплекса не знают обо всех тонкостях предлагаемого ими законопроекта и новых возможностях, которые предоставляют отечественному бизнесу крупнейшие торговые сети. Но при этом для защиты своей позиции они продолжают использовать дезинформацию и подложные факты.

Главный козырь, который использует Ассоциация, — имя президента и его указ.

Да, президент Кыргызстана Садыр Жапаров действительно подписал указ о поддержке отечественного производителя. И торговые сети готовы его исполнять, уже представив свои первые наработки. Ассоциация только представила весьма спорный законопроект и доводы, которые на проверку оказываются весьма сомнительными. В том числе ассоциация успела и раскритиковать депутатов. Ими остались недовольны только из-за того, что депутаты решили провести по спорному законопроекту парламентские слушания и изучить точку зрения всех заинтересованных сторон.

Крайне странным выглядит идея использовать имя главы государства, чтобы обеспечить себе поддержку.