Закон о внутренней торговле. Популизм вместо реальной поддержки производителя

В Кыргызстане продолжается информационная война вокруг новой редакции закона о внутренней торговле. Ассоциация агропромышленного комплекса продолжает настаивать на поправках, используя в свою защиту весьма сомнительные аргументы, а иногда и откровенные фейки.
При этом реальные предложения по поддержке отечественного производителя ассоциация обсуждать не хочет.
И продолжает утверждать о засилье торговых сетей, которые на самом деле занимают только десятую часть рынка продуктов питания. Но при этом именно сети активно поддерживают политику государства по обелению экономики и поддержанию стабильности цен.
Кого защищает закон
В конце апреля 2022 года на общественное обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений в Закон о внутренней торговле. Официально авторами числится группа депутатов, но на самом деле документ продвигает Ассоциация агропромышленного комплекса. В организации заявляют, что главной целью законопроекта является развитие внутренней торговли республики и обеспечение продовольственной безопасности.
Но если прочитать внимательно предлагаемые поправки, то становится ясно, что ни о какой защите отечественного производителя речи не идет.
Предлагается одностороннее ужесточение условий для сетей в пользу поставщиков как импортной, так и отечественной продукции. Поправки приведут к росту цен, закрытию супермаркетов и уходу части бизнеса в тень.
И вместо развития цивилизованной торговли и увеличения поступлений в бюджет Кыргызстан получит откат в прошлое. Тут и серые схемы, и проблема с контролем качества, и уход от налогов. Не говоря уже об отсутствии у государства возможности сдерживать цены при резких скачках стоимости продуктов.
Самый ожидаемый результат — падение объемов поступлений в бюджет и падение качества товаров. Ведь он фактически стимулирует развитие неорганизованной торговли на базарах и рынках. А это уже полностью противоречит сегодняшней фискальной политике государства.
Реальная поддержка вместо слов
А вот как на самом деле выглядит поддержка местного производителя, наглядно демонстрирует «Умай групп». «Крупнейший отечественный сетевой оператор, который управляет тремя розничными сетями Globus, «Народный» и «Достор», свои возможности использует для развития кыргызстанского рынка.
«Умай групп» приняла новую коммерческую политику, в которой особые и наиболее выгодные условия продажи товара предоставляются именно отечественному бизнесу.
Главное отличие новой коммерческой политики «Умай Групп» — размеры ставок ретробонусов. Для отечественных товаров они либо снизятся значительно, либо вообще будут отменены, в частности для социально значимых товаров. Кроме того, будут улучшены условия оплаты товара. Эта норма будет действовать также только для производителей отечественных товаров.
Еще одна отличительная особенность новой коммерческой политики «Умай Групп» — это оказание бесплатной маркетинговой поддержки для отечественных брендов.
Коммерческий департамент «Умай Групп» с августа ведет активные переговоры с крупнейшими отечественными производителями молочной, колбасной, мукомольной продукции, а также с птицефабриками и переработчиками сельхозпродукции. Подписание соглашений на новых, более выгодных условиях начнется с 1 октября. Более 20 крупных отечественных производителя уже согласились на заключение соглашений на новых условиях.
А вот условия работы для поставщиков импортной продукции (ретробонусы, условия оплаты и так далее) не будут меняться и останутся прежними.
Подставить президента
Вряд ли в Ассоциации агропромышленного комплекса не знают обо всех тонкостях предлагаемого ими законопроекта и новых возможностях, которые предоставляют отечественному бизнесу крупнейшие торговые сети. Но при этом для защиты своей позиции они продолжают использовать дезинформацию и подложные факты.
Главный козырь, который использует Ассоциация, — имя президента и его указ.
Да, президент Кыргызстана Садыр Жапаров действительно подписал указ о поддержке отечественного производителя. И торговые сети готовы его исполнять, уже представив свои первые наработки. Ассоциация только представила весьма спорный законопроект и доводы, которые на проверку оказываются весьма сомнительными. В том числе ассоциация успела и раскритиковать депутатов. Ими остались недовольны только из-за того, что депутаты решили провести по спорному законопроекту парламентские слушания и изучить точку зрения всех заинтересованных сторон.
Крайне странным выглядит идея использовать имя главы государства, чтобы обеспечить себе поддержку.