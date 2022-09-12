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Бизнес

1000 базовых станций — Beeline продолжает развивать качество сети по Кыргызстану

Beeline продолжает работать над улучшением качества связи по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции. Таким образом оператор обеспечивает своих абонентов высокоскоростным доступом в интернет и качественной сотовой связью.

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания модернизировала и запустила около 1 тысячи базовых станций LTE по всей стране.

Так, базовые станции были запущены в семи областях и двух городах:

— Бишкек — 233;
— Джалал-Абадская область — 233;
— Ошская область — 164;
— Ош — 75;
— Баткенская область — 149;
— Чуйская область — 88;
— Иссык-Кульская область — 37;
— Таласская область — 15;
— Нарынская область — 5.

Проявляя заботу о своих клиентах, Beeline идет всегда в ногу со временем, поэтому в мае этого года он внедрил новейшую технологию LTE Pro в Бишкеке, которая ускорила интернет в столице в три раза. Запуск LTE Pro обеспечил многочисленное число абонентов Beeline более качественным мобильным интернет-соединением, что позволило общаться через видеозвонки без помех, смотреть ролики и видео в HD-качестве без задержек, а также скачивать фильмы и сериалы с большим объемом и многое другое.

Компания нацелена в ближайшее время внедрить технологию LTE Pro по всему Кыргызстану. Для этого технические специалисты Beeline продолжают работу над расширением географии покрытия сетью, что является приоритетной частью нашей работы, ведь мы проявляем заботу о более удобной и качественной связи наших абонентов.

С заботой о вас Beeline!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/244704/
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