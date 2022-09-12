«Умай Групп»: поддержка отечественного производителя и стабилизация цен

«Умай Групп» — крупнейший отечественный сетевой оператор, который управляет тремя розничными сетями Globus, «Народный» и «Достор». Свои возможности компания использует для того, чтобы поддерживать развитие экономики Кыргызстана и его граждан.

Особое внимание уделяется поддержке отечественного производителя.

Ранее условия были одинаковыми для всех: как для отечественных производителей, так и для поставщиков импортной продукции. А сейчас компания решила изменить свою коммерческую политику в пользу кыргызстанских производителей.

Как изменится работа с супермаркетами

Делается это не просто так. Все страны мира испытывают на себе последствия мирового кризиса и геополитической неопределенности. И Кыргызстан в этом отношении не исключение. Власти республики делают все возможное, чтобы обеспечить продовольственную безопасности страны.

«Умай Групп» активно поддерживает эту политику. В компании убеждены, что в сегодняшних условиях защита кыргызстанских производителей является основой экономической стабильности республики.

Изменения коммерческой политики в первую очередь коснулись сотрудничества с производителями фермерской продукции.

Сейчас именно им нужна отдельная поддержка, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Компания пересматривает коммерческие отношения с поставщиками в пользу развития отечественных производителей продуктов питания.

Крупные отечественные производители фермерской продукции теперь могут быть уверены, что точно смогут сбыть свой товар через сети Globus, «Народный» и «Достор» на условиях более выгодных, чем поставщики аналогичной продукции импортного происхождения.

Кыргызстанцам, которые покупают продукты в магазинах компании, такие изменения также важны, потому что:

— это способствует большей ценовой стабильности на отечественные товары;

— увеличивает долю отечественной продукции в обороте, а значит, больше налоговых отчислений от производителей в бюджет и больше рабочих мест для граждан.

Взамен честная работа

Новые договоренности по покупке продукции у отечественных производителей требуют и от них самих выполнения определенных условий. Параллельно с облегчением условий для поставщиков компания «Умай Групп» ждет от них одной простой вещи — ответственного отношения по части честного ценообразования во все каналы сбыта, а именно чтобы поставщики не допускали поставок на базары и рынки по ценам ниже, чем цены для сетей «Умай Групп».

Кроме того, «Умай Групп» призывают всех поставщиков быть добросовестными налогоплательщиками и осуществлять все поставки с обязательным оформлением налоговых счетов-фактур, ведь долгосрочно у Кыргызстана нет иного другого пути для стабильного роста экономики, кроме как через развитие внутреннего производства и торговли. Но не в тени, а с уплатой всех положенных налогов и сборов.

«Умай Групп» работает открыто, оплачивая все налоги, и призывает всех поставщиков аналогичным образом работать при поставках на базары и рынки.

Так они всегда поддерживают и ускоряют усилия государства по выводу экономики из тени. Крупные торговые сети обеляют оборот розничной торговли в стране. Поэтому они просят и всех своих поставщиков в обмен на новые условия работы переходить на поставки по счетам-фактурам во все свои каналы сбыта. Активно продвигают безналичный расчет.

Покупай местное — поддержи страну!

Главное отличие новой коммерческой политики «Умай Групп» — размеры ставок ретробонусов. Для отечественных товаров они либо снизятся значительно, либо вообще будут отменены, в частности для социально значимых товаров. Кроме того, будут улучшены условия оплаты товара. Эта норма будет действовать также только для производителей отечественных товаров.

Условия работы для поставщиков импортной продукции (ретробонусы, условия оплаты и так далее) не будут меняться и останутся прежними.

Более детально с новыми условиями для отечественных производителей можно ознакомиться на официальных сайтах сетей Globus, «Народный» и «Достор».

Есть ли в этом риски для самой компании? Конечно, есть. Но на чаше весов стабильное долгосрочное развитие торговли и производства в Кыргызстане. Поэтому в «Умай Групп» и решились на такой шаг.

Коммерческий департамент «Умай Групп» с августа ведет активные переговоры с крупнейшими отечественными производителями молочной, колбасной, мукомольной продукции, а также с птицефабриками и переработчиками сельхозпродукции. Подписание соглашений на новых, более выгодных, условиях начнется с 1 октября.

Еще одна отличительная особенность новой коммерческой политики «Умай Групп» — это оказание бесплатной маркетинговой поддержки в магазинах компании. Это сделано, чтобы покупатели точно знали, что покупают наш, отечественный, товар. Как из тысяч наименований товаров во всех магазинах сетей «Народный», Globus и «Достор» быстро найти продукцию, произведенную в Кыргызстане, читайте в следующем материале.