В августе 2022 года успешно прошло полномасштабное обновление интернет-банкинга i-bank KICB.

После обновления для клиентов стали доступны новая web-версия интернет-банкинга, а также новые приложения для операционных систем iOS и Android. Новое приложение сделано максимально простым и удобным для ежедневного использования и обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и защиты персональных данных клиента.

С помощью мобильного приложения клиенты могут управлять своими счетами, картами, кредитами и вкладами, а благодаря функциям геолокации клиенты могут быстро найти ближайший филиал или устройство самообслуживания.

В обновленном i-bank доступны следующие сервисы:

мгновенные денежные переводы клиентам KICB по номеру телефона;

денежные переводы на карты и счета других банков («ЭЛКАРТ», клиринг/гросс/swift);

онлайн-открытие депозита;

онлайн-запрос на получение кредита;

заказ банковской карты онлайн;

подключение/отключение SMS-услуг, интернет-платежей по карте;

самостоятельное изменение лимитов по карте;

самостоятельная блокировка/разблокировка карт;

возможность настроить платежи по расписанию;

бронирование сейфовой ячейки;

онлайн-заявка на приобретение облигаций;

возможность оплатить более 300 услуг и другое.

«Мы понимаем, насколько сегодня человеку нужна мобильность и удобство. Мы надеемся, что новое приложение i-bank KICB станет надежным помощником в ежедневной жизни наших клиентов и позволит совершать большинство операций, а также управлять банковскими счетами в удаленном режиме 24/7» — отметила Елена Таирова, руководитель по цифровому развитию — член правления.

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) продолжит развитие дистанционных каналов обслуживания, внедряя новые услуги и продукты для удобства населения.

Скачивайте новое мобильное приложение i-bank KICB — все услуги банка в одном приложении!

Доступно в AppStore и Google Play.

Команда KICB продолжает работу над новым i-bank для юридических лиц. О релизе будет сообщено дополнительно. Для клиентов юридических лиц доступна прежняя версия i-bank по этой ссылке. Cистема «Банк-клиент» продолжает работу в прежнем режиме.

Круглосуточный кол-центр банка: (0312 / 0553 / 0704 / 0774) 62 01 01.