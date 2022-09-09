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Бизнес

Новое приложение i-bank KICB!

В августе 2022 года успешно прошло полномасштабное обновление интернет-банкинга i-bank KICB.

После обновления для клиентов стали доступны новая web-версия интернет-банкинга, а также новые приложения для операционных систем iOS и Android. Новое приложение сделано максимально простым и удобным для ежедневного использования и обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и защиты персональных данных клиента.

С помощью мобильного приложения клиенты могут управлять своими счетами, картами, кредитами и вкладами, а благодаря функциям геолокации клиенты могут быстро найти ближайший филиал или устройство самообслуживания.

В обновленном i-bank доступны следующие сервисы:

  • мгновенные денежные переводы клиентам KICB по номеру телефона;
  • денежные переводы на карты и счета других банков («ЭЛКАРТ», клиринг/гросс/swift);
  • онлайн-открытие депозита;
  • онлайн-запрос на получение кредита;
  • заказ банковской карты онлайн;
  • подключение/отключение SMS-услуг, интернет-платежей по карте;
  • самостоятельное изменение лимитов по карте;
  • самостоятельная блокировка/разблокировка карт;
  • возможность настроить платежи по расписанию;
  • бронирование сейфовой ячейки;
  • онлайн-заявка на приобретение облигаций;
  • возможность оплатить более 300 услуг и другое.

«Мы понимаем, насколько сегодня человеку нужна мобильность и удобство. Мы надеемся, что новое приложение i-bank KICB станет надежным помощником в ежедневной жизни наших клиентов и позволит совершать большинство операций, а также управлять банковскими счетами в удаленном режиме 24/7» — отметила Елена Таирова, руководитель по цифровому развитию — член правления.

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) продолжит развитие дистанционных каналов обслуживания, внедряя новые услуги и продукты для удобства населения.

Скачивайте новое мобильное приложение i-bank KICB — все услуги банка в одном приложении!

Доступно в AppStore и Google Play.

Команда KICB продолжает работу над новым i-bank для юридических лиц. О релизе будет сообщено дополнительно. Для клиентов юридических лиц доступна прежняя версия i-bank по этой ссылке. Cистема «Банк-клиент» продолжает работу в прежнем режиме.

Круглосуточный кол-центр банка: (0312 / 0553 / 0704 / 0774) 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/244479/
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