Регистрируйте ККМ-онлайн «О!Касса» по новым стандартам для бизнеса

Организации и предприниматели Кыргызской Республики должны перейти на контрольно-кассовую машину (ККМ) нового образца с возможностью передачи данных с кассы в Государственную налоговую службу (ГНС) в режиме онлайн. По требованию ГНС вся торговля должна вестись с помощью ККМ, а при их отсутствии предусмотрены административные штрафы.

Для большего удобства предпринимателей и соблюдения всех технических требований ГНС центром технического обслуживания (ЦТО) «НУР Телеком» разработан инновационный сервис.

«О!Касса» — это программная ККМ с фискальным модулем. Это приложение не просто выполняет все функции обычного кассового аппарата с учетом всех новых стандартов, но и обладает массой преимуществ:

можно использовать на любом устройстве: ноутбуке, планшете или смартфоне;

доступна подробная статистика по продажам, товарам, сменам и кассирам;

можно управлять продажами со смартфона из любой точки мира, контролировать работу сотрудников, продажи, график смен, деньги в кассе, возвраты и прочее;

при расчетах с клиентами можно принимать наличные, банковские карты и электронные деньги через сервис «О!Деньги»;

электронный чек можно выслать клиенту на почту, мессенджер или распечатать.

«О!Касса» имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Это решение будет простым, надежным, выгодным и удобным для любого бизнеса: магазинов одежды, продуктов, бытовых товаров, павильонов в торговых центрах, киосков, минимаркетов, магазинов разливных напитков, агентств по продаже билетов, курьерских служб и так далее.

Поддержка 24/7 К вашим услугам специалисты, готовые круглосуточно помочь во всем разобраться и проконсультировать.

Более 100 офисов обслуживания Услуги ЦТО «НУР Телеком» оказываются на всей территории Кыргызской Республики в крупнейшей торговой сети O!Store, которая насчитывает более 110 филиалов. Все адреса можно узнать на сайте o.kg.

Бесплатное обслуживание до конца года! Оформив договор на обслуживание сейчас, вы сможете пользоваться приложением «О!Касса» совершенно бесплатно вплоть до 31 декабря 2022 года. Услуга оформления договора — разовая и стоит всего 150 сомов с учетом всех налогов.

Как начать пользоваться сервисом?

Заключите договор в любом магазине O!Store.

Скачайте приложение «О!Касса».

Список необходимых документов и всю подробную информацию можно посмотреть по ссылке kkm.o.kg.

ПККМ «О!Касса» включена в реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных уполномоченным налоговым органом к использованию на территории Кыргызской Республики.

ООО «НУР Телеком» включен в официальный реестр центров технического обслуживания ГНС при Министерстве финансов КР.

Адрес электронной почты kkm@nurtelecom.kg. Номер круглосуточного контактного телефона 0501 78 00 78 и *7878 (для абонентов сети О!).