Делись улыбками. Lay’s помог кыргызстанцам с нарушениями слуха узнать мир звуков

Ходить в кинотеатр с друзьями и наслаждаться объемным звуком, медитировать на природе под шум бурной речки и шелест листвы, слушать музыку и составлять свои любимые плейлисты для вдохновения, а может просто услышать голос родного человека — для кого-то обычное дело, а для кого-то недостижимая мечта.

C 15 июня по 15 августа Lay’s вместе с Красным Полумесяцем Кыргызстана проводили социальный проект «Делись улыбками вместе с Lay’s», чтобы объединить улыбками всю страну и помочь людям с нарушениями слуха.

Главная цель проекта — закупить слуховые аппараты. Не просто сделать подарок от бренда, а оказать реальную помощь.

Но как?

Слуховые аппараты имеют большое значение для людей с нарушениями слуха. Для них это один из основных способов улучшить качество жизни даже в простых бытовых вещах, коммуницировать с миром и воплотить давние цели и желания.

Два месяца кыргызстанцы делились улыбками: 1 сом с каждой пачки и с каждой сторис в маске Lay’s перечислялся в Красный Полумесяц Кыргызстана.

Был важен вклад каждого — только общими усилиями и неравнодушием кыргызстанцев удалось собрать 1 миллион 540 тысяч сомов и закупить 56 слуховых аппаратов и сделать одно большое доброе дело.

Участники проекта Lay’s поделились своими историями и рассказали о том, что они мечтают услышать больше всего: фильм в кинотеатре, звуки природы и музыку. Благодаря улыбкам кыргызстанцев мы смогли помочь слабослышащим исполнить их мечты.

Никита: «Так классно слышать такую палитру звуков в кино и то, как звучат слова. Теперь я воспринимаю фильмы в новом качестве».

Рустем: «Я впервые услышал шум воды. Это было здорово. Я бросил камень в воду и услышал всплеск. Я восхитился этим звуком. Спасибо!»

Инкар: «Я услышала музыку и почувствовала такое сильное вдохновение. Это что-то необыкновенное, волнительное, мурашки по коже пошли. Неожиданно, как удар током».

Вместе мы помогли улыбнуться всей стране!

Спасибо за ваши улыбки!