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Бизнес

Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!

Пользователи приложения «Мой О!» уже оценили возможность добавлять и использовать банковские карты через кошелек «О!Деньги». Теперь это не только удобно, но еще и выгодно, ведь с 1 июня оплачивать картой через кошелек можно без комиссии!

Пять причин воспользоваться этой удобной функцией:

 

1

Добавленная карта избавляет от необходимости искать платежный терминал, ведь совершить оплату или пополнить кошелек можно прямо со счета карты. 

2

С картой в приложении всегда есть выбор источника средств: баланс телефона, электронный кошелек или карта, если в кошельке или на балансе недостаточно средств.  

3

Для оплаты нужно лишь выбрать услугу в каталоге или отсканировать QR-код на кассе или чеке. Все! Больше не придется ждать сдачу или передавать карту кассиру, тратить время на ввод пин-кода и подписание чека.

4

Приложение позволяет добавлять карты Visa, Mastercard, «Элкарт» любого банка. Для этого достаточно открыть «Мой О!», найти вкладку «Мои карты», указать данные всего один раз, и можно сразу оплачивать услуги без комиссии! 

5

Все операции надежно защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных PCI DSS.

Отметим, через кошелек «О!Деньги» можно отправлять переводы на другие кошельки и карты, бесконтактно оплачивать более 900 сервисов: коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, на АЗС, покупки в магазинах и многое другое.

Установите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store прямо сейчас и оплачивайте картой со смартфона!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195991/
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