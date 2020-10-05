Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране

Техническая служба Мобильного оператора О! информирует о завершении очередного этапа работ, на котором масштабные улучшения сети 4G LTE коснулись более 140 населенных пунктов страны, включая важные промышленные объекты и участки автодорог.

Чуйская область: в городах Бишкеке, Каинды, Кара-Суу, Шопоков, а также в селах Манас, Новопокровка, Бирдик, Садовое, Арчалы, Кожомкул, Искра, Ленинское, Орто-Суу, Степное, Чон-Арык, имени Тельмана, Байтик и на золоторудном предприятии «Алтын Кен»;

Иссык-Кульская область: в городах Балыкчи, Караколе, в селах Бостери, Жаркынбаево, Григорьевское, Отрадное, Боз-Учук, Алкым, Конур-Олен, Шор-Булак, Талды-Суу, Байзак, Сары-Тологой, Шаты, Корумду, Сары-Дебе;

Таласская область: в селах Боо-Терек, Кум-Арык, Бакыян, Тамчи-Булак, Чеч-Дебе, Арал, Уч-Эмчек, Орнек, Кара-Суу, Манас, Сасык-Булак;

Нарынская область: в селах Терек-Суу, Ак-Джар, Комсомол, Ак-Тал, Кара-Булун, Баш-Кууганды, Кара-Мойнок, Большевик, Эпкин, Достук, Алыш, Восьмое Марта;

Джалал-Абадская область: в городах Ала-Буке, Токтогуле, Жалгыз-Жангаке, на участке автодороги Ала-Бука — Чаткал, в селах Кызыл-Капчыгай, Базар-Коргон, Массы, Бегет, Кызыл-Туу, Топ-Жангак, Джерге-Тал, Авлетим, Коргон, Байкашка-Терек, Ак-Суу, Ак-Сай, Боспиек, Таш-Кутчу, Ак-Коргон, Кашкалак, Баймак, Айры-Там, Джаны-Шаар, Орукту, Чолок-Тумак, Бек-Абад, Джетиген, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык, Комсомол (Кара-Тектир), Сары-Сегет, Бель-Алды, Сай, Маркай, Кара-Кунгей, Арпа-Тектир, Кара-Джыгач, Ак-Там, Джапа-Салды, Сафед-Булон, Сары-Талаа, имени Куйбышева (Бала-Чычкан);

Ошская область: в городе Оше и селах Мангит, Телейкен, Жаны-Араван, Жар-Башы, Мамажан, Зарбалик, Агартуу, Ак-Шор, Джеке-Мисте, Найман, Сары-Таш, Хауз, Кесов, Арап, Тепе-Коргон, Папан, Чычкан-Кол, Ак-Терек, Октябрь, Чагыр, Таш-Арык, Джар-Ооз, Кызыл-Ордо, Каратай, Интернационал, Бель, Жар-Башы, Мырза-Аке, Бабыр, Мичурино, Бакмал, Бексе-Джол, Ак-Кыя, Кара-Кульджа;

Баткенская область: в селах Центральное, Орозбеково, Кызыл-Булак, Кулду, Кызыл-Бель.

Скоростной мобильный интернет сегодня помогает абонентам О! получать образование, работать удаленно и в безопасности, поддерживать друг с другом связь, оплачивать не выходя из дома покупки из магазинов и еще более 700 полезных сервисов через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» и еще многое другое.

Охват 4G LTE от О! составляет более 98 процентов населения Кыргызстана. Карта покрытия сети О! и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.