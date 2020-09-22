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Бизнес

Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!

Благодаря приложению О!TV ваши дети смогут смотреть свои любимые передачи, телеуроки и мультфильмы на планшете, смартфоне или по телевизору!

В приложении O!TV вы найдете много детского контента, который будет интересен всем: мультфильмы, детские шоу и передачи на каналах ОТРК Баластан, Карусель, Cartoon Network, Nickelodeon, Мульт и других.

А если в семье несколько детей, им не придется спорить, кто и какой мультик будет смотреть. Каждый сможет смотреть то, что ему нравится на своем устройстве благодаря функции мультискрин. 

Теперь в семье достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу три члена семьи на разных устройствах.

O!TV развивается в зависимости от потребностей пользователей — начав со 130, количество новых ТВ-каналов сервиса выросло до 200. Улучшается интерфейс, количество каналов растет, а стоимость подписки на пакеты «Базовый», «Стандарт», «Премиум» уже много лет остается неизменной.

Забыли пароль?

Наберите команду обновления пароля *750*5#

Посмотрите короткую видеоинструкцию 

Помните, что пакет «O!TV Обучение» по-прежнему бесплатный для всех абонентов О!. С ним вы можете смотреть телеуроки, подготовленные Министерством образования и науки КР.

Как подключиться:

  • скачайте приложение О!TV;
  • наберите команду *750*88# и получите пароль;
  • для входа в приложение: ЛОГИН — это ваш номер телефона, ПАРОЛЬ — это код, полученный в SMS.

Мобильный оператор О! желает вам приятного просмотра. 

Больше о возможностях приложения O!TV можно узнать на сайте otv.kg. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляется ОсОО «Диас ТВ».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165975/
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