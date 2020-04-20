«Авангард Стиль»: дезинфекция домов, помощь комендатуре, рабочим и миллион сомов

Строительная компания «Авангард Стиль» вместе со всеми в борьбе против COVID-19. Компания перевела 1 миллион сомов на счет для борьбы с вирусом COVID-19. Деньги поступили в штаб борьбы с пандемией в Кочкорский район Нарынской области.

Сегодня строительный сектор также старается внести посильный вклад в предотвращение распространения инфекции. В приоритете строительной компании «Авангард Стиль», конечно же, обеспечение безопасности жителей построенных домов.

Проводится дезинфекция в жилых комплексах в порядке очередности. Планируется провести дезинфекцию во всех построенных компанией жилых комплексах, а это более 50 объектов.

«Мы понимаем, в какой тяжелой ситуации оказалась наша страна и весь мир. Особенно нас заботит положение наших строителей, которым сейчас мы уже выделяем гуманитарную помощь. Больше 200 семей получат продуктовые пакеты», — рассказали в компании.

Вся команда строительной компании «Авангард Стиль» считает, что только сплоченность духа всего населения и неукоснительное соблюдение требований правительства позволят победить вирус.









Для безопасности в борьбе с вирусом COVID-19 комендантскому штабу Бишкека от компании переданы 3 тысячи перчаток, 2 тысячи 500 масок, 10 специальных комбинезонов, 10 специальных очков, а также 6 смартфонов для постоянной связи и улучшения работы горячей линии.

«Это малая часть, которую мы смогли сделать. Сегодня особенно тяжело тем, кто на передовой и нуждается в средствах защиты. Строительная компания «Авангард Стиль» вместе с народом. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ! Берегите себя, родителей и близких!» — сказал генеральный директор Эрнис Минкеев.



